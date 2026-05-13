El Gobierno de Cuba anunció este martes que pondrá fin a los precios minoristas fijos para el combustible, argumentando motivos económicos, y precisó que la formación de precios se basará a partir de ahora en los costes de cada operación.

El Ministerio cubano de Finanzas y Precios aseguró en un comunicado que "en las presentes condiciones", con las dos más recientes órdenes ejecutivas de Estados Unidos contra Cuba, "no se puede sostener económicamente" un "precio fijo para la venta de combustibles".

"A partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica", explica la nota.

El ministerio añadió que "ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La cartera indicó que en la conformación del precio minorista se computará "el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional".

Hasta ahora, el Gobierno cubano fijaba un precio único para la venta minorista de los distintos tipos de gasolina y el diésel, tanto en divisas como en pesos cubanos, y la red estatal de servicentros (gasolineras) despachaba combustible a esos precios.

A partir de este viernes 15 de mayo, es incierto cómo funcionará este sistema. El comunicado asegura que las más recientes reformas han "permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera".

En los últimos meses, cuando el bloqueo petrolero de Estados Unidos ya no le permitía la importación al Estado, La Habana empezó a autorizar por primera vez al sector privado importar combustible, aunque la comercialización al por menor permanecía bajo restricción estatal.

Algunas empresas privadas habían rentado gasolineras al Estado para almacenar allí diésel y gasolina (por logística y seguridad, entre otros aspectos), pero, en un primer momento, el Gobierno cubano aseguró que el sector privado no podía comercializar o revender el combustible.

Cuba ha anunciado en los últimos meses una serie de medidas que podrían contribuir a una ligera apertura de la economía, entre las que destaca la reforma para permitir que sus nacionales en el exterior puedan invertir en la isla.

Una persona vestida con una camiseta alusiva a Estados Unidos vende alimentos el 1 de abril de 2026, en La Habana (Cuba).

La economía cubana se encuentra en una grave crisis estructural, doblegada por la escasez, la inflación y la falta de productividad. Desde 2020 el producto interno bruto (PIB) se ha contraído más de un 15% y la perspectiva para este año es igualmente negativa.

Presión energética y económica

Desde enero, la Casa Blanca ha presionado a Cuba para que abra de forma significativa su economía y reforme su sistema político, lo que ha incluido amenazas de intervención militar.

Entre las medidas aplicadas se destaca el bloqueo petrolero, que ha impedido casi totalmente la llegada de tanqueros a la isla, cuando Cuba sólo produce un tercio del crudo que necesita para cubrir sus necesidades energéticas.

La ONU ha calificado esta medida de "asfixia energética" y contraria al derecho internacional, por lo que ha pedido un "diálogo constructivo" entre las partes.

Además, Washington aprobó el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva que prevé congelar los activos de aquellas personas o entidades que mantengan o hayan mantenido actividad económica, financiera o comercial con Cuba, lo que amplía la larga lista de sanciones contra la isla.

Una semana más tarde, la Administración del presidente Donald Trump anunció que sancionaba bajo esta nueva Orden Ejecutiva al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, al que se le atribuye el control de al menos el 40% PIB isleño.

Ese mismo día, la minera canadiense Sherritt, primera inversora en Cuba, comunicó su salida inmediata del país a causa de estas nuevas sanciones. La empresa llevaba casi tres décadas extrayendo cobalto y níquel.

Con EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más