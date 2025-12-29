Las manifestaciones alauitas, organizadas dos días después de un ataque mortal contra una mezquita de esta comunidad musulmana, se tornaron violentas el 28 de diciembre en Latakia, al oeste de Siria.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes dejaron al menos tres muertos, según informó la agencia oficial de noticias Sana.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en el Reino Unido, que cuenta con una amplia red de fuentes en el país, las fuerzas de seguridad mataron a dos personas mientras dispersaban una manifestación en la ciudad costera de Latakia, en el oeste del país. La agencia Sana, citando a los servicios sanitarios, informó más tarde de un saldo de "tres muertos y 60 heridos".

Mientras tanto, un hospital de la zona recibió dos cadáveres, informó una fuente médica.

Las autoridades, por su parte, no han confirmado haber abierto fuego contra los manifestantes. Dijeron haber "controlado la situación" y acusaron a los partidarios del expresidente Bashar al-Assad de atacar a las fuerzas de seguridad.

Miles de personas salieron este domingo a las calles para exigir el fin de la violencia contra la comunidad alauita, tras un ataque a una mezquita que dejó ocho muertos el viernes en Homs, en el centro del país.

"Assad se ha ido y no apoyamos a Asad… ¿Por qué esta matanza?", pregunta Numeir Ramadan, un comerciante de 48 años. "¿Por qué se llevan a cabo estas acciones aleatorias, sin ningún tipo de disuasión, rendición de cuentas o supervisión?", añadió.

La minoría alauita, una rama del Islam chiita de la que proviene Bashar al-Assad, ha sido blanco de ataques desde que una coalición islamista tomó el poder en Damasco a fines de 2024.

"No queremos una guerra civil"

Además de Latakia, también se produjeron enfrentamientos en Homs, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que informó de varios heridos.

El dignatario Ghazal Ghazal, presidente del Consejo Islámico Alauta en Siria y en el extranjero, condenó "una flagrante violación" de la libertad de expresión y denunció la "opresión" del nuevo gobierno sirio.

"Hacemos un llamado a nuestra gente para que se mantenga a salvo y regrese a casa", escribió en Facebook.

Fue él quien lanzó el llamado a manifestarse el sábado, para "mostrar al mundo que la comunidad alauita no puede ser humillada ni marginada", después de una concentración similar en noviembre.

"No queremos una guerra civil, queremos federalismo político. No queremos su terrorismo. Queremos decidir nuestro propio destino", comentó.

Su rostro apareció el domingo en fotografías sostenidas por la multitud, que coreaba canciones pidiendo más autonomía.

Un ataque reivindicado por un grupo extremista sunita

"Nuestra primera reivindicación es el federalismo para poner fin al derramamiento de sangre. Nos están matando porque somos alauitas", lamenta Hadil Saleh, ama de casa de 40 años.

Saraya Ansar al-Sunna, un grupo extremista sunita poco conocido, se atribuyó la responsabilidad del ataque del viernes en Telegram y aseguró que continuará realizando ataques dirigidos contra personas a las que calificó de "infieles y apóstatas".

En marzo, las masacres en la costa dejaron más de 1.700 muertos, en su mayoría alauitas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Una comisión nacional de investigación registró al menos 1.426 muertes, en su mayoría civiles.

El domingo, los manifestantes también exigieron la liberación de los detenidos de la comunidad alauita.

Según la televisión estatal siria, 70 de ellos fueron liberados hace dos días "después de que se demostró que no estaban involucrados en crímenes de guerra", y se esperan más liberaciones.

