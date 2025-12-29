En la sureña provincia de Málaga, en Andalucía, las autoridades encontraron este 28 de diciembre el cuerpo de un hombre que falleció luego de que su furgoneta fuera arrastrada por el agua desbordada de un río, mientras que otra persona que iba en el vehículo aún está desaparecida.

Málaga estuvo hasta las 4:00 de la madrugada del domingo en alerta roja y en algunos municipios las autoridades tuvieron que llevar a cabo rescates y realizar desalojos. En concreto se registraron más de 340 incidentes en 27 municipios en la provincia andaluza.

La otra persona desaparecida es un joven que, en Granada, también Andalucía, fue arrastrado cuando intentaba cruzar un río en moto.

Mientras tanto, en Barcelona, en Cataluña, al norte, una mujer tuvo que ser hospitalizada el sábado luego de que una farola que cayó a causa de los fuertes vientos de 70 km por hora la alcanzara.

Alerta roja y alerta naranja

El presidente del Gobierno español instó a la población a protegerse: “Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país”, dijo Pedro Sánchez en su cuenta de X.

El temporal avanzó a lo largo del sureste y este de la Península Ibérica. Algunas regiones como la comunidad autónoma de Murcia estuvieron durante toda la mañana en alerta roja por la lluvia, mientras que Almería, en Andalucía, y la Comunidad Valenciana se mantuvieron en alerta naranja.

En Valencia las autoridades pidieron a los residentes permanecer en casa el domingo por la noche, esto luego de que una Dana el año pasado causara más de 220 muertes, luego de que las autoridades locales no advirtieran con tiempo a los ciudadanos de ponerse a salvo.

En la provincia de Alicante se desbordaron varios riachuelos y en la de Valencia las precipitaciones alcanzaron a ser de 40 litros por metro cuadrado en una hora, aunque las autoridades dijeron que esperaban acumulaciones de 150 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, en algunos lugares.

También en Cataluña hay provincias que mantienen activadas las alertas, especialmente por riesgo de avalanchas en el Pirineo y Prepirineo y también por riesgo de desbordamiento de ríos.

Con EFE y Reuters

