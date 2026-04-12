Ucrania y Rusia intercambiaron 175 prisioneros de guerra cada uno el sábado en su más reciente canje, informaron autoridades de ambos países, mientras se preparan para iniciar un alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que Ucrania logró el regreso de 175 militares y siete civiles desde cautiverio en Rusia. Señaló que los soldados ucranianos habían defendido el país en distintos frentes, desde el este hasta el sur, y que la mayoría había estado retenida desde 2022.

El ministerio de Defensa de Rusia indicó que Emiratos Árabes Unidos actuó como mediador del intercambio. Rusia recuperó 175 militares y también siete civiles originarios de la región de Kursk, añadió el ministerio.

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Durante más de cuatro años de guerra, Kiev y Moscú han llevado a cabo intercambios regulares de prisioneros de guerra. Estos figuran entre los pocos resultados concretos de varias rondas de negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos, que siguen estancadas debido a desacuerdos sobre el territorio.

Con motivo de la Pascua ortodoxa este fin de semana, ambos países han acordado un alto el fuego temporal de 32 horas.

Rusia indicó que el alto el fuego comenzará el sábado a las 16:00 (13:00 GMT) y finalizará a la medianoche del domingo. Zelenski señaló que él y el jefe del ejército ucraniano han discutido los procedimientos para las tropas bajo esta tregua.

“La ausencia de ataques rusos en el aire, en tierra y en el mar significará que no habrá respuesta de nuestra parte”, afirmó.

“Un alto el fuego en Pascua también podría convertirse en el inicio de un movimiento real hacia la paz; nuestra parte ha hecho la propuesta correspondiente”.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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