Tras la esperada llamada de este lunes 19 de mayo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el líder de la Casa Blanca sostuvo que las dos partes de la guerra iniciarán conversaciones "de inmediato". La declaración está basada en una promesa hecha por el mandatario ruso durante la conversación telefónica, según la cual Moscú está listo para trabajar en un "memorando de paz". Kiev respondió que espera la propuesta rusa para evaluarla.

Nuevas promesas del presidente ruso, Vladimir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump. ¿Las cumplirá?

Este 19 de mayo, tras una conversación telefónica de dos horas entre ambos líderes-motivada por las atropelladas primeras conversaciones directas en tres años entre Kiev y Moscú, del pasado viernes 16 de mayo- el líder del Kremlin anunció que acordó con Trump trabajar en un "memorando sobre un posible acuerdo de paz" con Ucrania.

"Hemos acordado con el presidente de Estados Unidos que Rusia propondrá y está dispuesta a colaborar con la parte ucraniana en la elaboración de un memorando sobre un posible futuro acuerdo de paz, definiendo una serie de posiciones, como, por ejemplo, los principios del arreglo y el calendario de un posible acuerdo de paz", declaró Putin a la prensa cerca del balneario de Sochi, en el mar Negro.

Putin agregó que los esfuerzos para poner fin a la invasión en su vecino país se encuentran "en el camino correcto" y agradeció al líder de la Casa Blanca por apoyar la reanudación de las conversaciones directas entre Moscú y Kiev.

Por su parte, el líder republicano-que se ha mostrado afín al presidente ruso pese a la invasión en curso y las dilaciones que, admite, ha sostenido en medio del intento de negociaciones- parece dar un nuevo voto de confianza a Moscú.

"Pienso que fue muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones de inmediato para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones de esto se negociarán entre ambos, como solo puede ser, porque ellos conocen detalles de una negociación que nadie más conocería", sostuvo el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta de la plataforma X.

Trump agregó que ya informó al respecto al jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al mandatario de Francia, Emmanuel Macron, a la primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, al Canciller de Alemania, Friedrich Merz, y al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante una llamada que sostuvo con ellos, poco después de su conversación con Putin.

Según lo expresado por el líder de la oficina Oval, ambos también conversaron sobre futuras negociaciones comerciales entre Washington y Moscú, un significativo giro en medio de las sanciones aún en vigor contra el Kremlin por lanzar la invasión contra su vecino país hace más de tres años.

"Rusia quiere realizar comercio a gran escala con Estados Unidos cuando termine este catastrófico “baño de sangre”, y estoy de acuerdo. Existe una enorme oportunidad para que Rusia cree enormes cantidades de empleo y riqueza", destacó Trump.

Horas antes, Donald Trump expresó sus esperanzas de un “día productivo”, de cara a sus conversaciones por separado y vía telefónica con los presidentes de los dos países involucrados en la mayor guerra en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Estamos esperando para estudiar la propuesta rusa": Zelenski

El presidente Volodímir Zelenski reaccionó al anuncio de Trump, señalando que Kiev y sus socios consideran organizar una reunión de los líderes de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, países de la Unión Europea y Reino Unido, como parte de los esfuerzos para poner fin a la invasión de Moscú.

En declaraciones a la prensa después de mantener dos llamadas telefónicas este 19 de mayo con Donald Trump, el líder ucraniano sostuvo que espera que la reunión pueda realizarse lo antes posible y que pudiera ser organizada por Turquía, el Vaticano o Suiza.

"Escuché lo que informó el presidente Trump sobre su llamada con Putin y estamos esperando estudiar la propuesta que presentará Rusia", remarcó Zelenski.

El líder de la Casa Blanca impulsa estos diálogos luego de que el pasado viernes 16 de mayo las primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania-desde los primeros meses de la guerra que inició hace más de tres años-culminaran sin un acuerdo tangible sobre un alto el fuego.

Entonces, Kiev y Moscú informaron que se comprometieron a presentar "próximamente" planes para una tregua y pactaron el intercambio de 1.000 prisioneros de cada lado.

El encuentro estuvo plagado de tensiones y Kiev acusó a Moscú de socavar los esfuerzos de paz después de que exigiera el retiro del Ejército ucraniano de su propio país como condición para un cese de hostilidades. Ucrania ratificó que está lista para un alto el fuego, pero que se enfrentó a demandas “inaceptables” por parte de Moscú.

Trump también programó una llamada con el presidente Zelenski y los líderes de la OTAN para este lunes. "Ojalá sea un día productivo, se produzca un alto al fuego y esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debería haber sucedido, termine", anticipaba el jefe de Estado de la primera potencia.

Pese a las promesas de Putin, no está claro qué tipo de progreso podría impulsar Trump, si es que logra alguno, en el eventual proceso de paz, luego de que Rusia y Ucrania concluyeran en Estambul unas conversaciones en su mayor parte infructuosas.

“Se necesitan dos para bailar un tango”

Previo al diálogo que Trump planea sostener con Putin y Zelenski, el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, aseguró ante la prensa que Washington reconoce que hay un “impasse” para poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Además, señaló que si Moscú no está dispuesto a participar en una solución, eventualmente Estados Unidos tendría que distanciarse del asunto al remarcar que “no es su guerra”.

"Nos damos cuenta de que hay un pequeño impasse aquí. Y creo que el presidente (Trump) le dirá al presidente Putin: 'Mire, ¿habla en serio? ¿Es sincero con esto?' (…) Creo sinceramente que el presidente Putin no sabe muy bien cómo salir de la guerra", indicó Vance, añadiendo que acababa de hablar con Trump al respecto.

Vance agregó que "se necesitan dos para bailar el tango. Sé que el presidente está dispuesto a hacerlo, pero si Rusia no está dispuesta, entonces al final simplemente diremos: esta no es nuestra guerra. Intentaremos acabar con esto, pero si no lo logramos, al final diremos: "¿Sabes qué? Valió la pena intentarlo, pero ya no lo haremos".

¿Intención de paz o guerra?

Putin, cuyas fuerzas controlan una quinta parte de Ucrania y están avanzando, se ha mantenido firme en sus condiciones para poner fin a la guerra, a pesar de la presión en público y en privado de Donald Trump y las reiteradas advertencias de las potencias europeas.

Pese a que las conversaciones de la semana pasada entre las delegaciones de Rusia y Ucrania fueron anunciadas días antes por Putin, el domingo 18 de mayo, Rusia lanzó el que es considerado como su mayor ataque con drones contra Ucrania desde el inicio de la guerra.

El servicio de inteligencia de Ucrania señaló que también creía que Moscú tuvo la intención de disparar un misil balístico intercontinental el domingo, pero no hubo confirmación por parte de Rusia.

En junio de 2024, Putin declaró que Ucrania debía abandonar oficialmente sus ambiciones de unirse a la OTAN y retirar sus tropas de todo el territorio de las cuatro regiones ucranianas que Rusia reclama.

"Mañana (este lunes 19 de mayo) el presidente Putin debe demostrar que quiere la paz aceptando el alto el fuego incondicional de 30 días propuesto por el presidente Trump y respaldado por Ucrania y Europa", aseguró el domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, tras discutir sobre la guerra rusa con el primer ministro británico, Keir Starmer, y con los líderes de Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania, según detalló un portavoz de Downing Street.

Por ahora, Putin se muestra cauteloso ante un alto el fuego y asegura que los combates no pueden detenerse hasta que se resuelvan o aclaren una serie de “condiciones cruciales”.

