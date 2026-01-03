Los avances de Rusia en el campo de batalla en Ucrania el año pasado fueron los más significativos desde 2022, según un análisis de la AFP, mientras Kiev se prepara para recibir el sábado a asesores de seguridad de los Estados aliados, a pesar de los implacables ataques de Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que alrededor de 15 países asistirán a las conversaciones, junto con representantes de la Unión Europea y la OTAN, y que una delegación estadounidense se unirá a la reunión por videoconferencia.

Las conversaciones, y la posterior cumbre de líderes de la denominada coalición de voluntarios prevista para la próxima semana en Francia, son las últimas de una serie de esfuerzos para poner fin a la guerra que dura ya casi cuatro años.

Zelenski afirmó en su discurso de Nochevieja que el acuerdo de paz negociado por Estados Unidos estaba “al 90 %” listo, aunque la importante cuestión del territorio sigue sin resolverse.

La ofensiva diplomática se produce mientras Rusia aprovecha su ventaja frente a las tropas ucranianas, inferiores en número y armamento, en el campo de batalla.

El Ejército ruso capturó más de 5.600 kilómetros cuadrados, casi el 1% del territorio ucraniano, en 2025, según un análisis de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que colabora con el Proyecto Amenazas Críticas.

Esto incluye zonas que, según Kiev y los analistas militares, están controladas por Rusia, así como aquellas reclamadas por las fuerzas del Kremlin.

El territorio conquistado es mayor que el de los dos años anteriores juntos, aunque muy inferior a los más de 60.000 kilómetros cuadrados que Rusia capturó en 2022, el primer año de su invasión.

“Atroz”

Moscú ha mantenido su bombardeo aéreo sobre Ucrania, con el último ataque sobre una zona residencial de la importante ciudad de Járkiv, que ha reducido partes de edificios de varias plantas a montones de escombros humeantes.

Las imágenes de la AFP tomadas en el lugar mostraban a los bomberos luchando contra el incendio y a los equipos de rescate tratando de evacuar a la población para ponerla a salvo.

Las autoridades locales informaron de que un niño de tres años había fallecido y al menos 19 personas habían resultado heridas en el ataque, que Zelenski calificó de “atroz”.

“Por desgracia, así es como los rusos tratan la vida y a las personas: siguen matando, a pesar de todos los esfuerzos del mundo, y especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, afirmó en redes sociales el mandatario.

El Ministerio de Defensa ruso rechazó la acusación de Ucrania y afirmó en un comunicado que sus fuerzas “no planearon ni llevaron a cabo ataques con misiles o aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkiv”.

Subrayando los riesgos mortales para la población civil, las autoridades ucranianas ordenaron este viernes la evacuación de más de 3.000 niños y sus padres de 44 asentamientos en primera línea de frente en las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk, donde las tropas rusas han estado avanzando.

Más de 150.000 personas han sido evacuadas de las zonas de primera línea de frente desde el 1 de junio, según el ministro de Restauración de Ucrania, Oleksiy Kuleba.

El jueves, Rusia acusó a Kiev de un ataque contra un hotel y una cafetería en el sur ocupado de Ucrania que causó la muerte de 28 personas, y advirtió de las “consecuencias”, aunque el lado ucraniano afirmó que el ataque tenía como objetivo una reunión militar cerrada a los civiles.

La AFP no ha podido verificar ninguna de las dos versiones.

Zelenski nombra a su nuevo asesor principal

El viernes, Zelenski nombró al jefe de inteligencia militar Kyrylo Budanov como su nuevo asesor principal, después de que el anterior jefe de Gabinete del presidente dimitiera en noviembre por un escándalo de corrupción.

Budanov se ha labrado una reputación legendaria en Ucrania, gracias a una serie de audaces operaciones contra Rusia.

Cuando sea nombrado oficialmente, sucederá a Andriy Yermak, que dimitió en noviembre después de que los investigadores registraran su casa como parte de una amplia investigación por corrupción.

El presidente ucraniano también dijo que quería sustituir al ministro de Defensa, Denys Shymgal, nombrado hace solo seis meses, por Mykhailo Fedorov, un novato en la política de 34 años que actualmente ocupa el cargo de ministro de Transformación Digital.

“Mykhailo está muy involucrado en cuestiones relacionadas con los drones y es muy eficaz en la digitalización de los servicios y procesos estatales”, añadió el mandatario.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, en lo que describió como una “operación militar especial” para impedir la expansión de la alianza de la OTAN, un objetivo bélico que Kiev ha calificado de mentira.

Desde entonces, Moscú ha capturado grandes extensiones del este y el sur de Ucrania, al tiempo que bombardea diariamente pueblos y ciudades ucranianas con drones y misiles.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más