Lo esencial:
- Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron "capturados y sacados" de Venezuela.
- Donald Trump confirmó una rueda prensa a las 11:00, hora de Washington para hablar del tema.
- Durante la noche se reportaron ataques contra varias bases militares y el puerto de La Guaira.
- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que denunció el "ataque" estadounidense y una "invasión".
- La escalada bélica entre Estados Unidos y Venezuela había elevado la tensión en el Caribe durante los últimos meses.
- Washington acusa a Venezuela de ser clave en la distribución del narcotráfico, mientras que Caracas asegura que el gobierno estadounidense quiere apoderarse de sus recursos.
