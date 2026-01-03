Lo esencial: 

  • Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron "capturados y sacados" de Venezuela.
  • Donald Trump confirmó una rueda prensa a las 11:00, hora de Washington para hablar del tema.
  • Durante la noche se reportaron ataques contra varias bases militares y el puerto de La Guaira.
  • El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que denunció el "ataque" estadounidense y una "invasión".
  • La escalada bélica entre Estados Unidos y Venezuela había elevado la tensión en el Caribe durante los últimos meses.
  • Washington acusa a Venezuela de ser clave en la distribución del narcotráfico, mientras que Caracas asegura que el gobierno estadounidense quiere apoderarse de sus recursos.

