Ataques rusos dejaron cuatro muertos y otros 15 heridos en la región nororiental ucraniana de Járkiv en la madrugada del martes, informó su gobernador.

“El enemigo ha golpeado la ciudad de Chugúiv”, escribió en Telegram el gobernador regional de Járkiv, Oleg Synegubov, quien informó que cuatro personas murieron: tres mujeres de 22, 56 y 70 años, así como a un hombre de 56 años.

“Los ataques provocaron incendios y dañaron al menos 18 vehículos; las ventanas quedaron destrozadas y las fachadas de edificios residenciales de varios pisos resultaron dañadas”, señaló Synegubov.

Por separado, el alcalde de Járkiv, Igor Terekhov, aseguró que al menos 10 personas resultaron heridas en su ciudad.

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Zelenski busca reactivar la vía diplomática con EE. UU. y Francia

El lunes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó sobre una conversación telefónica que calificó de “muy positiva” con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, con el objetivo de intentar reactivar las negociaciones para encontrar una salida a la guerra en Ucrania.

“Estoy agradecido por su voluntad de trabajar de la manera más activa posible, en las próximas semanas, para devolver impulso a la diplomacia destinada a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”, indicó Zelenski en sus redes sociales tras la llamada.

“Entendemos que la atención de todo el mundo esté centrada en la situación en torno a Irán. Pero nuestro objetivo común de paz en Europa sigue estando en la agenda”, continuó, y añadió que mantuvo esta conversación “muy positiva” mientras hacía una escala aérea en Moldavia.

“Discutimos las perspectivas en el marco de la cumbre del G7 —prevista en Francia a mediados de junio— y de otros eventos en junio”, agregó. También precisó que transmitió a sus interlocutores información sobre las “intenciones” de Moscú.

El dirigente ucraniano ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de una visita de los emisarios de EE. UU. a Kiev, que sería la primera desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

También mantuvo una conversación "muy sustanciosa", según dijo, con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que ambos revisaron los puntos principales tratados previamente en Londres y coordinaron los próximos pasos diplomáticos.

El mandatario ucraniano también aseguró que abordaron los detalles de su conversación con representantes del presidente de Estados Unidos y subrayó la necesidad de aprovechar todas las vías disponibles para reactivar la diplomacia y acercarse al fin de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Entre exigencias rusas y diplomacia bloqueada

En los últimos meses, varias rondas de negociaciones bajo el auspicio de Estados Unidos no han logrado acercar a Kiev y Moscú a un acuerdo, mientras el proceso se ha ido estancando aún más a medida que la atención de Washington se desplazaba hacia Irán.

La semana pasada, Zelenski propuso a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una reunión cara a cara para negociar una salida al conflicto. Sin embargo, Putin rechazó la idea y exigió un acuerdo final antes de cualquier encuentro.

Rusia exige al Gobierno ucraniano concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk, en el este. Kiev rechaza esas exigencias, que considera equivalentes a una capitulación.

Los ataques diarios rusos se han intensificado en los últimos meses y Ucrania ha respondido golpeando con drones más adentro del territorio ruso, afirmando que estos tienen como objetivo principalmente instalaciones militares y energéticas.

Según una estimación de la ONU publicada en abril, al menos 15.850 civiles han muerto en zonas ucranianas desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

Más de 2.800 civiles han muerto en zonas controladas por Rusia, de acuerdo con el recuento de la ONU, y más de 44.800 personas han resultado heridas en zonas ucranianas y ocupadas por Rusia.

Con AFP

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