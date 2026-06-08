Lo esencial:

Teherán asegura que ha concluido sus ataques contra Israel, pero advierte que los retomará si ese país continúa atacando Líbano.

Donald Trump afirmó que Irán e Israel buscan una tregua “inmediata” y que las “negociaciones de paz” continúan, aunque sugirió el riesgo de un nuevo descarrilamiento de las conversaciones.

Donald Trump también remarcó que el bloqueo naval a los puertos iraníes se mantiene, tras el nuevo cruce de embestidas entre la República Islámica y el Estado de mayoría judía.

A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 8 de junio, tras el nuevo cruce de ataques entre Israel e Irán, el primero desde la tregua declarada hace dos meses:

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