Dos barcos comerciales extranjeros fueron golpeados en un ataque con drones rusos contra Ucrania en el mar Negro durante la madrugada de este lunes 18 de mayo, según informó el Gobierno de Kiev.

La autoridad portuaria de Ucrania indicó que los ataques alcanzaron al Ksl Deyang, descrito como un carguero de propiedad china, con tripulación del país asiático, pero con bandera de las Islas Marshall, así como a otro navío con bandera de Guinea-Bissau.

Una foto difundida por las autoridades ucranianas muestra uno de los costados del barco chino parcialmente carbonizado por el impacto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó posteriormente en la plataforma X que un dron ruso había golpeado un buque de propiedad china. "Los rusos no podían desconocer qué barco estaba en el mar", escribió el mandatario.

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El Ksl Deyang se encontraba sin carga en el momento del ataque, ya que se dirigía hacia el puerto de Pivdennyi, en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, para abastecerse de hierro mineral concentrado, precisó un informante citado por la agencia de noticias Reuters. La fuente añadió que el buque no sufrió daños significativos, no hubo víctimas y el incendio causado por el ataque fue posteriormente extinguido por la tripulación.

El portavoz de las fuerzas navales ucranianas, Dmytro Pletentchouk, declaró a AFP que "el barco estaba entrando en la zona portuaria para cargar" al momento del impacto. "Tras ser alcanzado por un (dron de fabricación iraní) Shahed durante la noche, la tripulación afrontó las consecuencias por su cuenta (…) el barco continuó su camino hacia su puerto de destino", explicó el funcionario.

Las fuerzas navales de Kiev resaltaron en un comunicado que "Rusia está demostrando una vez más que sus ataques no solo representan una amenaza para Ucrania, sino que ahora también suponen un riesgo para sus socios, algunos de cuyos buques se encuentran actualmente en el mar Negro".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado fábricas de armas, instalaciones petroleras y energéticas e infraestructura portuaria y de transporte utilizada por las Fuerzas Armadas ucranianas. Moscú ha atacado repetidamente las rutas marítimas de exportación de su vecino país durante más de cuatro años de invasión, golpeando puertos vitales para el comercio exterior y la economía de guerra.

El ataque contra los barcos comerciales sucede en vísperas de la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a China entre el 19 y 20 de mayo.

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Más de 30 heridos y daños en ocho regiones ucranianas

Kiev y Moscú han intensificado sus letales ataques de largo alcance en las últimas semanas. Más de 30 personas resultaron heridas en la madrugada de este lunes después de que Rusia lanzara cientos de drones y casi dos docenas de misiles contra Ucrania, según informaron funcionarios de la nación invadida por Moscú.

La ciudad industrial de Dnipro, al sur de la capital, fue la localidad más golpeada por los rusos, con 22 personas heridas, entre ellas una niña de dos años y un niño de diez, y ocho lesionados más en la región circundante. El gobierno local publicó imágenes en redes sociales que mostraban las ventanas destrozadas en varios edificios residenciales.

Oleksandr Ganzhaen, gobernador regional, reportó que seis distritos de la región sufrieron el asedio ruso con misiles, drones, artillería y bombas aéreas. Además, señaló que una institución religiosa y una universidad resultaron dañadas.

El humo se eleva desde un edificio de apartamentos dañado en el lugar de un ataque con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Dnipro, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 18 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video distribuido.

Cinco personas más resultaron heridas en las ciudades sureñas de Odessa, Jersón y Zaporizhia.

Serhiy Lysak, jefe de la administración militar local de Odessa, aseguró que los drones rusos impactaron edificios residenciales, una escuela y un jardín infantil. Un niño de 11 años y un hombre de 59 resultaron heridos, puntualizó el mandatario.

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó haber derribado la mayoría de los 546 drones lanzados por Moscú, pero solo cuatro de los 22 misiles. La empresa energética ucraniana Naftogaz informó que varios de sus centros en la región fueron atacados con drones.

Ambos bandos se han enfrascado en la campaña bélica más sangrienta de los últimos meses, después de una breve tregua por la conmemoración rusa del Día de la Victoria, en la segunda semana de mayo.

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Rusia reporta dos muertos en contraataque ucraniano

Dos personas murieron en la región rusa de Belgorod por los ataques ucranianos también en la madrugada de este lunes 18 de mayo, informaron las autoridades locales, un día después de que Kiev lanzara una de las mayores ofensivas nocturnas con drones contra la capital rusa desde el inicio de la guerra.

El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo sobre más de 1.000 drones ucranianos derribados o inutilizados en las 24 horas anteriores, y advirtió sobre 80 más que se dirigían a Moscú.

Varios residentes retiran cristales rotos en un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ucraniano con drones en Krasnogorsk, en la región de Moscú (Rusia), el 17 de mayo de 2026.

Ucrania ha demostrado una capacidad creciente para atacar a Rusia mucho más allá de la línea del frente, con embestidas de largo alcance dirigidas contra la región de Moscú.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, anunció este lunes que el país ha desarrollado su primera bomba planeadora, un arma poderosa que Rusia ha utilizado regularmente con efectos devastadores.

"Nuestras capacidades de largo alcance están cambiando significativamente la situación y, en términos más generales, la percepción mundial de la guerra de Rusia", declaró Zelenski en X el domingo por la noche.

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Con Reuters, AFP y AP

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