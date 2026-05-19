El crucero MV Hondius llegó a Países Bajos este lunes 18 de mayo para su desinfección, y las autoridades neerlandesas preparaban las medidas de cuarentena para los 25 miembros de la tripulación y los dos miembros del personal médico que permanecen a bordo.

Las autoridades locales informaron que se habían habilitado instalaciones de cuarentena para algunos miembros de la tripulación no neerlandesa, aunque aún no estaba claro si permanecerían allí durante el período de cuarentena recomendado de 42 días.

El crucero de lujo con bandera neerlandesa transportaba a unos 150 pasajeros y tripulantes de 23 países cuando se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 2 de mayo un brote de enfermedades respiratorias graves entre los pasajeros.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han fallecido desde el inicio del brote.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer también¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?: claves del brote en un crucero que deja al menos tres muertos

Nada que ver con el Covid-19: OMS

El buque, operado por Oceanwide Expeditions, quedó varado frente a las costas de Cabo Verde, su destino final previsto, a principios de este mes, después de que las autoridades prohibieran el desembarco de los pasajeros debido al brote. La OMS y la UE solicitaron a España que gestionara la evacuación en las Islas Canarias, tras lo cual el barco partió hacia Róterdam con una tripulación mínima y dos profesionales médicos adicionales.

El hantavirus se transmite principalmente por roedores, pero en raras ocasiones puede transmitirse entre personas tras un contacto estrecho y prolongado. El periodo de incubación puede durar unas seis semanas.

La tripulación, los pasajeros que ya abandonaron el barco y las personas que estuvieron en contacto con ellos han sido puestos en cuarentena en varios países del mundo.

El brote actual involucra al llamado virus de los Andes, que ha circulado en Argentina y Chile durante décadas. Las muestras del barco no señalan variaciones significativas del virus, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El viernes 15 de mayo, la OMS revisó su recuento de casos de 11 a 10 después de que un caso estadounidense, inicialmente no concluyente, diera negativo. Al 15 de mayo, la OMS había reportado diez casos: ocho confirmados y dos probables, incluyendo los tres fallecimientos.

El Gobierno de Columbia Británica informó el sábado que un ciudadano canadiense, pasajero del Hondius, también dio positivo por hantavirus. La OMS indicó el domingo que estaba a la espera de actualizaciones oficiales, pero que esto elevaría el total a 11 casos.

A principios de este mes, la Organización Mundial de la Salud señaló que se esperaban más casos derivados del brote, pero recalcó que la situación no se asemejaba a la del Covid-19 y no constituía una pandemia. Debido al largo período de incubación, la búsqueda de nuevos casos podría prolongarse durante meses, poniendo a prueba la estrategia de comunicación de las autoridades tras la pasada pandemia.

La OMS recomienda monitorear y poner en cuarentena a los contactos de alto riesgo durante 42 días después de la exposición, mientras que aconseja a los contactos de bajo riesgo que se autoobserven y busquen atención médica si presentan síntomas.

Leer tambiénLa UE descarta mutaciones en el hantavirus; se agrava el estado de la paciente francesa

Róterdam, sin preocupación por el riesgo de pandemia

Algunos ciudadanos neerlandeses expresaron cierta preocupación por la llegada del MV Hondius a Róterdam, temiendo que la gente no respetara las normas de cuarentena, pero declararon a la agencia de noticias Reuters que no esperaban una nueva pandemia.

"Lo que me preocupa es cómo se comportará la gente en cuarentena (…) Porque sabemos que durante la pandemia mucha gente no respetó las normas", indicó Claudia Eduardo, residente de Róterdam de 35 años.

Aleks Mladenovic, de 18 años, afirmó que al principio le asustó oír hablar del brote de hantavirus, pero después de informarse se sintió más tranquilo. "No es algo nuevo. Probablemente encontraremos una solución y lo controlaremos de nuevo (…) No estoy preocupado en absoluto", concluyó.

Leer tambiénHantavirus: las claves del protocolo de evacuación en España que enfrenta al Gobierno y la oposición

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más