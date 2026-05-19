La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como emergencia de salud pública de importancia internacional un brote de ébola en la República Democrática del Congo, que se cree que ha causado la muerte de más de 91 personas.

No existe vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, que ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

¿Cuántas personas han fallecido?

Se sospecha que las 91 muertes reportadas han sido causadas por el brote actual, según las últimas cifras publicadas el domingo por el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba. Además, 350 casos sospechosos han sido registrados.

La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 39 años y más del 60 % son mujeres.

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Un hombre es trasladado desde una ambulancia al llegar al Hospital General de Referencia de Bunia tras confirmarse un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026.

Hasta la fecha se han analizado pocas muestras en un laboratorio, por lo que los informes se basan principalmente en casos sospechosos.

El epicentro del brote es la provincia nororiental de Ituri, que limita con Uganda y Sudán del Sur, una región con yacimientos de oro y de gran actividad diaria debido a la industria extractivista.

La violencia de varios grupos armados también golpea algunas partes de la provincia, lo que dificulta el acceso del Estado por razones de seguridad.

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¿Hasta dónde se ha propagado?

El virus ya se ha propagado más allá de la provincia de Ituri y de la República Democrática del Congo.

Las autoridades notificaron un caso en Goma, una importante ciudad del este de la República Democrática del Congo que desde principios de 2025 está controlada por la milicia M23, respaldada por Ruanda. La ciudad es la capital de la provincia de Kivu del Norte y limita con Ituri.

En paralelo, el Gobierno de Uganda alertó sobre un caso confirmado y una muerte en ese país. Los diagnósticos corresponden a dos congoleños que habían viajado desde la República Democrática del Congo. Tras el informe, no se ha informado de ningún brote local.

Las pruebas de laboratorio han confirmado la presencia del virus del ébola en el caso de Goma y los dos de Uganda.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC África) advirtió del alto riesgo de propagación a los países del este de África que limitan con la República Democrática del Congo, mientras que la OMS declaró el domingo el brote como una "emergencia de salud pública de importancia internacional", el segundo nivel más alto de alerta según el Reglamento Sanitario Internacional.

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¿Cómo se puede tratar?

El brote actual está causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no hay vacuna ni tratamiento específico disponibles. Por tanto, las medidas para frenar su propagación se basan en el cumplimiento de las medidas de protección y en la detección rápida de los casos para limitar el contacto.

Las vacunas existentes contra el ébola solo son efectivas para la cepa Zaire del virus, responsable de los brotes más grandes registrados.

Profesionales de la salud equipados con material de protección comienzan su turno en un centro de tratamiento del ébola en Beni, en la República Democrática del Congo, el 16 de julio de 2019.



La cepa Bundibugyo ha sido responsable anteriormente de dos brotes: en Uganda en 2007 y en la República Democrática del Congo en 2012. La tasa de mortalidad fue del 30 % al 50 %.

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¿Qué gravedad puede alcanzar el brote?

El brote de ébola más letal en la República Democrática del Congo se cobró casi 2.300 vidas de un total de 3.500 casos, entre 2018 y 2020.

El más reciente causó la muerte de 45 personas entre septiembre y diciembre del año pasado, según datos de la OMS.

A pesar de la larga experiencia del país en la gestión de brotes de ébola, las características específicas del actual —el decimoséptimo en este extenso país centroafricano con una población de más de 100 millones de habitantes— preocupan a los expertos.

"Es un brote que se propagará muy rápidamente, sobre todo porque ha surgido en una provincia densamente poblada", afirmó el virólogo Jean-Jacques Muyembe, uno de los descubridores del ébola en 1976 y director del instituto de investigación congoleño que confirmó la reaparición del virus.

Trabajadores sanitarios entierran el cadáver de un paciente con Ébola, el 22 de agosto de 2018, en Mangina, cerca de Beni (RD Congo).

Si se validarán todos los casos sospechosos notificados hasta ahora, el brote actual se clasificaría como el séptimo más grande jamás registrado, incluyendo todas las cepas del virus, y el segundo con más contagios de la cepa no zaireana del ébola, según los especialistas.

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¿De dónde proviene el último brote de ébola?

Las autoridades aún investigan cuál fue su origen. El primer caso identificado fue el de una enfermera que acudió a un centro de salud el 24 de abril en la ciudad de Bunia, capital de la provincia de Ituri.

Sin embargo, el epicentro de la enfermedad se encuentra a unos 90 kilómetros de distancia, en la zona sanitaria de Mongbwalu.

La OMS fue alertada de la aparición de un padecimiento de alta mortalidad el pasado 5 de mayo tras el fallecimiento, entre otros, de cuatro trabajadores sanitarios en cuatro días en la zona de Mongbwalu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, habla en la apertura de la asamblea de la organización, el 18 de mayo de 2026, en la ciudad suiza de Ginebra.

Las personas infectadas por la cepa Bundibugyo muestran inicialmente síntomas similares a los de la gripe o la malaria, lo que puede retrasar su detección.

El Ministerio de Salud congoleño señaló que el brote actual tardó en ser reportado porque las comunidades afectadas creyeron inicialmente que se trataba de una "enfermedad mística" o de "brujería". Esta situación llevó a los enfermos a acudir a "centros de oración" antes que a los profesionales de la salud.

¿Qué se está haciendo?

Una delegación encabezada por el ministro de Salud, Samuel-Roger Kamba, llegó el domingo a Bunia, la capital de Ituri, con tiendas de campaña para instalar centros de tratamiento y apoyar a los hospitales locales, que se encuentran desbordados.

"Esta no es una enfermedad mística", resaltó el ministro, antes de añadir: "Den a conocer su caso para que puedan recibir atención y para que podamos evitar que la enfermedad se propague".

Un agente sanitario fronterizo en el puesto fronterizo de Busunga, entre Uganda y la República Democrática del Congo, toma la temperatura a un viajero, el 18 de mayo de 2026.

La representante de la OMS en la República Democrática del Congo, Anne Ancia, aseguró que la entidad agotó sus existencias de equipo de protección sanitaria en la capital, Kinshasa, por lo que está preparando un avión de carga para trasladar suministros desde un depósito en Kenia.

Los grupos de ayuda International Rescue Committee y Médicos Sin Fronteras señalaron el lunes que tienen equipos desplegados para responder al brote.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

Con AFP y Reuters

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