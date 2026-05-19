Once funcionarios cubanos de diversos rangos fueron objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que justificó la medida diciendo que “el régimen cubano” ha permitido “la explotación de Cuba para operaciones militares, terroristas y de inteligencia extranjera”.

La lista incluye a la ministra de Comunicaciones Mayra Arevich Marín y al de Energía y Minas Vicente de la O Levy, así como al presidente de la Asamblea Nacional (dominada por el partido único) Juan Esteban Lazo Hernández.

Además, afecta al director de la Policía Óscar Alejandro Callejas Valcarce, al miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Roberto Morales Ojeda, al exviceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general Joaquín Quintas Sola y, entre otros, al también general Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central.

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Las sanciones implican congelamiento de activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense, con lo que los afectados quedan excluidos de cualquier transacción comercial o financiera que requiera pasar por el sistema bancario de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó el pasado 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía las facultades para la designación de figuras del liderazgo político cubano dentro de la llamada lista OFAC e impone sanciones secundarias a entidades que hagan negocios con los sancionados.

La publicación del nuevo listado coincide con un momento de intensa presión, que ha incluido un bloqueo naval que impide la entrada de buques petroleros y ha sumido a la isla en una grave crisis energética.

Se espera que esta semana el Departamento de Justicia presente una imputación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, integrada por miembros del exilio cubano, ordenada cuando era ministro de Defensa durante el Gobierno de su hermano Fidel.

De acuerdo con una fuente familiarizada con la información que habló con la agencia AP, sería precisamente este grupo anticastrista, Hermanos al Rescate, el que estaría instigando la acusación contra Castro.

Dos pilotos de cazas cubanos y su oficial al mando fueron acusados del derribo de las avionetas, que supuestamente llevaban asistencia humanitaria a personas que huían de la isla en precarias embarcaciones, pero también fueron señaladas de lanzar panfletos contra el Gobierno de Castro.

Sin embargo, los tres han permanecido lejos del alcance de la Justicia estadounidense, al igual que Raúl Castro, que no solo fue considerado como imputable en esa oportunidad, sino también en 1993, cuando en el juicio al exdictador panameño Manuel Noriega, traficantes colombianos testificaron que aviones militares cubanos participaron de sus operaciones.

Finalmente, nunca fue presentada una acusación por este caso, pues se estimaba que los testigos que proporcionaron esta información podían resultar poco creíbles.

Díaz-Canel defiende el derecho a la defensa

Las tensiones entre Washington y La Habana se han agravado en los últimos días, ante versiones publicadas por el portal 'Axios' de que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel adquirió 300 drones militares procedentes de Irán y Rusia.

Este 18 de mayo, Díaz-Canel se refirió a la información, sin confirmarla ni negarla, pero reivindicando el “derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica” que asiste a Cuba ante la “agresión multidimensional de Estados Unidos”.

El presidente reiteró que su país no supone “una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país" y que es Estados Unidos el que está cometiendo un “crimen internacional” al instigar una “agresión militar” contra la isla.

Díaz-Canel se refirió a la perspectiva de un eventual ataque por parte de fuerzas norteamericanas y advirtió que "de materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional".

El informe del portal 'Axios' revelaba que un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos estaría analizando la posibilidad de un posible ataque con drones desde Cuba contra las bases militares de su país en Guantánamo o contra Key West, el punto más cercano a su territorio.

El alguacil del condado de Monroe, donde se encuentra Key West, Rick Ramsay, informó este lunes que no ha recibido reportes oficiales de planes para atacar la localidad.

"Estoy monitoreando la situación, pero no me ha contactado ninguna agencia gubernamental y no creo que haya una razón para preocuparse. Estoy seguro de que me notificarán si cualquier cosa cambia”, indicó Ramsay en un comunicado.

Solidaridad en medio de la crisis

Un buque mercante con 1.672 toneladas de ayuda humanitaria enviada por México y Uruguay atracó este 18 de mayo en la bahía de La Habana, un cargamento con el que se espera aliviar al menos parcialmente las graves necesidades de la población cubana en medio de los apagones y la falta de combustible que ha hecho colapsar otros servicios como la recolección de basura.

El Asian Katra de bandera panameña llegó cargado de alimentos y artículos de higiene personal y aseo en general que el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, prometió distribuir "con la mayor responsabilidad y respeto" a “las personas que más lo necesitan, particularmente los niños, las personas mayores, las de la tercera edad y núcleos poblacionales vulnerables”.

Lugareños hacen fotos del buque Asian Katra, que traslada más de 1.600 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, suministrada por México y Uruguay. La Habana, 18 de mayo de 2026.

México ha enviado ya en total 6.000 toneladas de ayuda humanitaria, según destacó el embajador en La Habana Miguel Díaz Reynoso, quien, sin embargo, descartó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum pueda llevar petróleo a la isla.

"En este momento lo que la Presidencia ha señalado es que se estarán concentrando los apoyos en este tipo de envíos", señaló Díaz Reynoso.

Sheinbaum ha intentado proporcionar apoyo energético a Cuba, para suplir el aporte que suministraba el Gobierno de Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro, pero se ha abstenido de hacerlo, en medio de intensas presiones de Donald Trump, quien ha amenazado con aplicar aranceles punitivos a cualquier país que envíe petróleo a Cuba.

Con EFE, AP y Reuters

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