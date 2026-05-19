Lo esencial:
- Un rastreador de la organización Sumud Global Flotilla reporta que diez embarcaciones con unas 70 personas a bordo continúan navegando hacia Gaza.
- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a su sesión número 88 ante el Tribunal de Tel Aviv para responder por tres cargos de corrupción presentados en 2019.
- El viceministro de Relaciones Exteriores iraní detalla que la propuesta enviada a Washington exige el cese de sanciones, la liberación de fondos congelados, el retiro de tropas estadounidenses de la región y el fin del bloqueo marítimo y de la guerra en todos los frentes.
- La Unión Europea alista liberación de fondos económicos de emergencia para mitigar el impacto sobre su sector agrícola debido al conflicto en Medio Oriente.
- Donald Trump suspendió un bombardeo programado tras recibir la propuesta de paz de Teherán y afirmó que existe una alta probabilidad de lograr un acuerdo.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 19 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente:
Con información de AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales.
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