Lo esencial:

Un rastreador de la organización Sumud Global Flotilla reporta que diez embarcaciones con unas 70 personas a bordo continúan navegando hacia Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a su sesión número 88 ante el Tribunal de Tel Aviv para responder por tres cargos de corrupción presentados en 2019.

para responder por tres cargos de corrupción presentados en 2019. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní detalla que la propuesta enviada a Washington exige el cese de sanciones, la liberación de fondos congelados, el retiro de tropas estadounidenses de la región y el fin del bloqueo marítimo y de la guerra en todos los frentes.

La Unión Europea alista liberación de fondos económicos de emergencia para mitigar el impacto sobre su sector agrícola debido al conflicto en Medio Oriente.

sobre su sector agrícola debido al conflicto en Medio Oriente. Donald Trump suspendió un bombardeo programado tras recibir la propuesta de paz de Teherán y afirmó que existe una alta probabilidad de lograr un acuerdo.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 19 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente:

Con información de AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales.

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