El exabogado y ministro Robert Badinter ingresará en el Panteón el 9 de octubre. Conocido por su compromiso con la abolición de la pena de muerte en Francia, nunca dejó de luchar por una Justicia más humana. Marcado por la detención y deportación de su padre, este hijo de inmigrantes judíos también libró una lucha constante contra el antisemitismo.

La fecha del 9 de febrero persiguió a Robert Badinter durante toda su vida e incluso más allá.

En la noche del 8 al 9 de febrero de 2024 falleció a la edad de 95 años. Y 81 años antes, el 9 de febrero de 1943, su vida dio un vuelco.

"El 9 de febrero es el día de la redada de la rue Sainte-Catherine en Lyon, durante la cual su padre, Simon Badinter, fue detenido por orden de Klaus Barbie", destaca el abogado Alain Jakubowicz.

Nacido en el seno de una familia judía originaria de Besarabia, un territorio que hoy se encuentra en Moldavia, Robert Badinter creció en París. Pero a principios de 1943, se refugió en Lyon con sus padres y su hermano para intentar escapar de las detenciones.

Cuando las tropas alemanas ocuparon la zona libre en noviembre de 1942, la amenaza se acercaba. En Lyon, el SS Klaus Barbie se puso al frente de la Gestapo y lanzó la caza de judíos.

La herida original

El 9 de febrero de 1943, Simon Badinter se dirige a la calle Sainte-Catherine, a la Unión General de Israelitas de Francia (UGIF), una institución creada por Vichy para garantizar la representación de los judíos ante los poderes públicos.

La trampa se cierra entonces sobre el padre de Robert cuando una decena de hombres vestidos de civil entran en el edificio. 86 personas son detenidas.

"Cuando la madre de Robert ve que su marido no regresa, le pide a su hijo que vaya a ver qué pasa", cuenta Alain Jakubowicz, que fue abogado de la acusación particular en el juicio a Barbie en 1987.

"Los nazis esperaban a que llegara la gente para detenerla. Robert entró en el edificio, pero logró escapar. No se puede comprender al hombre y su complejidad sin entender lo que sucedió ese día"

Esperó hasta 2006 para volver al lugar, recuerda Alain Jakubowicz: "La ceremonia anual siempre se celebra en la calle, al aire libre, pero él quería entrar en el edificio. Subió solo las escaleras y se puso una kipá en la cabeza. Tuvo una especie de flashes que rayaban en lo místico".

Para Dominique Missika, coautora de 'Robert Badinter, l’homme juste' (Robert Badinter, el hombre justo, ediciones Tallandier), esta coincidencia de fechas también es especialmente "inquietante".

"Ese día, el 9 de febrero de 1943, fue una pérdida. Nunca se recuperó de ser huérfano. Siempre trató de recordar si había cruzado la mirada de su padre en la rue Sainte-Catherine el día de su detención", describe esta historiadora, especialista en la Segunda Guerra Mundial.

Robert Badinter, que entonces tenía 14 años, nunca volvería a ver a su querido padre. Trasladado al campo de internamiento de Drancy, este fue deportado en el convoy 53 al centro de exterminio de Sobibor, en Polonia, donde fue asesinado.

Perseguida, la familia Badinter encontró refugio en el pueblo de Cognin, cerca de Chambéry, en Saboya. Hasta el final de la guerra, el joven siguió una escolaridad normal bajo el nombre falso de Berthet.

"Siempre rechazó todas las condecoraciones, pero se sentía muy orgulloso de haber sido nombrado ciudadano de honor de Cognin", cuenta Dominique Missika.

"En 1994, regresó allí con motivo del juicio de Paul Touvier (un jefe de la milicia que actuó en Saboya). Quería decirles a los niños de ese pueblo que sus abuelos habían sido buenas personas y que no debían confundirlos con ese miliciano".

El juicio a Barbie

De vuelta en París, Robert espera el regreso de su padre en el hotel Lutetia. La espera es en vano. Su tío materno Naftoul y su abuela paterna, Shindléa, ambos deportados a Auschwitz, también se encuentran entre los desaparecidos. Su madre también lucha ante la justicia para recuperar su apartamento, "ocupado" por otra persona.

En abril de 1945, durante el juicio, su abogado precisa que "el propietario Simon Badinter sigue en un campo de concentración". Robert Badinter, presente en la vista, escucha la contundente respuesta del juez: "Esa precisión no interesa al tribunal".

El destino de los judíos no interesa a la Francia recién liberada. Robert Badinter retoma sus estudios con el corazón encogido. Rápidamente se orienta hacia el derecho y se convierte en abogado, primero mercantil y luego penalista. Se da a conocer por su compromiso contra la pena capital.

Cercano a François Mitterrand, entra en el Gobierno como ministro de Justicia en 1981 y presenta el proyecto de ley para la abolición de la pena de muerte. Al entrar en el Ministerio de Justicia, su primer pensamiento es para Simon. "Su padre, naturalizado en 1928, lo crió en el amor a la República y a Francia. Hay que imaginarse a este hijo de inmigrantes que se encuentra bajo los oropeles de la República", resume Dominique Missika.

La historia del arresto de su padre lo alcanza cuando es ministro.

Tras muchas peripecias, Klaus Barbie, que se había escondido en Suramérica bajo el nombre falso de Klaus Altmann, fue detenido en 1983 en Bolivia y expulsado a Francia.

"Fue él quien pidió que Klaus Barbie fuera encarcelado en el fuerte de Montluc, el mismo lugar donde había torturado a tanta gente", explica Alain Jakubowicz.

"Es ministro de Justicia en el momento en que se va a juzgar a la persona responsable de la muerte de su padre. Es increíble", añade Dominique Missika. Sin embargo, durante el juicio al "carnicero de Lyon" en 1987, Robert Badinter se mantiene al margen para no ser acusado de parcialidad y no se constituye en parte civil.

"Siempre serán falsificadores de la historia"

El antiguo abogado luchó contra el antisemitismo durante toda su vida.

En el ámbito judicial, se enfrentó en varias ocasiones al negacionista Robert Faurisson. En 1981, lo condenó por declarar que "Hitler nunca ordenó ni admitió que se matara a nadie por su raza o religión".

En 2007, ambos hombres se reencontraron. Robert Badinter fue demandado por el académico por haberlo tildado de falsificador de la historia.

"El negacionismo es una de las peores empresas de falsificadores de la historia. De repente, eso significaría que ya no hay muertos, que ya no hay asesinos, que los judíos muertos murieron por nada, murieron por casualidad. Por mi parte, hasta el final de mis días, hasta mi último aliento, lucharé contra usted y los de su calaña. Siempre serán falsificadores de la historia", afirma entonces en el estrado el antiguo ministro con la fuerza que le caracteriza. Robert Faurisson es desestimado.

En 1997, Robert Badinter, entonces senador de Hauts-de-Seine, también puso en marcha el proyecto de construir un monumento en memoria de los fusilados de Mont-Valérien, entre los que se encontraban numerosos resistentes judíos.

En 2003 se inauguró una campana de bronce con sus nombres. Apasionado por la historia, también escribió un libro titulado 'Un antisémitisme ordinaire. Vichy et les avocats juifs' (Un antisemitismo corriente. Vichy y los abogados judíos, editorial Fayard), en el que traza el retrato de Pierre Masse, antiguo subsecretario de Estado de Guerra, asesinado en Auschwitz en 1942.

"Cuando pensamos en Robert Badinter, pensamos en la abolición de la pena de muerte, pero no lo reconocemos como historiador. Sin embargo, para este libro, consultó numerosos archivos y demostró rigor científico", afirma Aurélien Veil.

El nieto de la antigua deportada y ministra de Sanidad Simone Veil ha redactado el epílogo de un libro póstumo que recopila textos de Robert Badinter, 'Sur l’épreuve de l’antisémitisme' (Ediciones Le Cherche Midi), publicado con motivo de su entrada en el Panteón.

"El objetivo de este libro es recordar su compromiso constante como abogado, ministro y senador en la lucha contra el antisemitismo. Es un faro en el que hay que inspirarse", insiste Aurélien Veil, también abogado de profesión.

La inquebrantable amistad con Mitterrand

Sin embargo, sus posiciones no siempre fueron comprendidas. Algunos le reprocharon su inquebrantable apoyo a François Mitterrand.

El 16 de julio de 1992, defendió al presidente francés durante la ceremonia del 50.º aniversario de la redada del Vél d’Hiv, en la que cerca de 13 000 judíos fueron detenidos en París y sus alrededores.

El jefe del Estado, que unos días antes había declarado que el régimen de Vichy "no era la República", fue abucheado por parte del público.

Robert Badinter, entonces presidente del Consejo Constitucional, subió a la tribuna y gritó: "Me habría esperado cualquier cosa, excepto el sentimiento que he experimentado hace un momento y que les transmito ahora con toda mi fuerza de hombre: ¡me han avergonzado!".

Para Dominique Missika, simplemente "perdió los nervios" cuando se acababa de pronunciar el kaddish (la oración por los difuntos). "Para él, era un momento de recogimiento y no un momento de manifestación".

Tras las revelaciones sobre la amistad entre René Bouquet, antiguo secretario general de la policía de Vichy, responsable de la redada del Vél d’Hiv, y François Mitterrand, Robert Badinter guarda silencio.

El antiguo ministro de Justicia del presidente socialista solo reconoce que le envió una carta al respecto. "Intentamos en vano preguntarle qué le había escrito a Mitterrand", cuenta Dominique Missika, que se reunió con él en numerosas ocasiones.

"Decía que era un amigo y que no lo traicionaría. Creo que fue muy doloroso para él enterarse, pero prefirió guardarse sus sentimientos. Eso quedará entre ellos. Es coherente con su personalidad".

Fiel en la amistad, Robert Badinter también es fiel a sus convicciones. En 2001, se ganó la ira de la comunidad judía cuando, tras 15 meses de prisión, consideró que el antiguo prefecto Maurice Papon, condenado por complicidad en crímenes contra la humanidad por la detención y deportación de judíos en Gironda, debía ser puesto en libertad debido a su avanzada edad.

"Es la continuación de su lucha contra la pena de muerte. Para él, un ser humano puede cometer actos monstruosos, pero la dimensión humana siempre debe prevalecer", analiza Alain Jakubowicz.

Hasta su último aliento, el antiguo abogado siguió defendiendo su visión de la Justicia y luchando contra el antisemitismo.

Mientras Francia se ve afectada por una ola de atentados, se pronuncia públicamente contra "este mal multisecular".

Profundamente afectado por el ataque perpetrado por Mohamed Merah contra la escuela Ozar Hatorah en 2012, el superviviente del Holocausto hace esta triste constatación en la Unesco cuatro años después.

"Una imagen me persigue: un hombre persiguiendo a niños judíos en un colegio judío, una niña que huye y, como huye, ese hombre la agarra por el pelo y la mata a quemarropa. ¿Qué es este crimen, sino una réplica del gesto de las SS?".

Robert Badinter falleció en un momento en el que Francia está experimentando un fuerte aumento de los ataques antisemitas. En 2024 se registraron un total de 1570 actos antisemitas en el país.

"Evidentemente, lo vivía muy mal. Estaba realmente enamorado de Francia. No aceptaba esta Francia antisemita", subraya su colega Alain Jakubowicz.

Para Aurélien Veil, su entrada en el Panteón es, por tanto, una oportunidad para recordar, como fue el caso de su abuela Simone Veil, "las consecuencias que el antisemitismo tuvo en sus vidas, por un lado, y en las decisiones que tomaron en ellas, por otro".

Según Alain Jakubowicz, estas personalidades son ahora escasas: "Ya no tenemos grandes intelectuales con altura de espíritu y constantes en sus convicciones. Robert Badinter es una pérdida para la sociedad. Yo lo echo de menos".

Este artículo fue adaptado de su original en francés

