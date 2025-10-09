Israel y Hamás firmaron la primera fase del acuerdo sobre Gaza propuesto por Estados Unidos, lo que permite la liberación de todos los rehenes israelíes, anunció Donald Trump. Hamás confirmó que el pacto incluye una retirada israelí del enclave y un intercambio de rehenes por prisioneros y pidió garantías para que Israel implemente plenamente el alto el fuego.
Lo esencial:
- En Egipto y con la participación prevista de altos funcionarios de Estados Unidos, Hamás e Israel iniciaron su tercera jornada de conversaciones luego de que el grupo islamista aceptara el “plan de paz” de Donald Trump.
- Hamás asegura que entregó la lista de rehenes en sus manos y de palestinos presos en Israel que deberán ser intercambiados bajo el acuerdo.
- El Ejército israelí intercepta otra flotilla que se dirigía a Gaza y detiene a decenas de activistas.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 8 de octubre sobre la posible ejecución de un “acuerdo de paz” entre Hamás y el Estado de mayoría judía, mientras continúan los ataques del Ejército israelí en Gaza:
