Tras las consultas con varios partidos políticos este 8 de octubre y su reunión con el presidente Emmanuel Macron, el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, afirmó que Francia podría tener un nuevo premier en las próximas "48 horas". El líder político agregó que la posibilidad de elecciones parlamentarias anticipadas es cada vez más "remota".

Lo esencial:

El primer saliente, Sébastien Lecornu, se muestra optimista por un consenso sobre el presupuesto para este año y ve la posibilidad de elecciones anticipadas como no probables.

Tras su reunión con Lecornu, los socialistas señalaron que “no hay garantías” de suspender la reforma a las pensiones, punto clave para que el partido acceda a formar un gobierno de coalición con los macronistas.

La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, promete bloquear cualquier gobierno y llama a elecciones anticipadas.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más destacadas en torno a la crisis política en Francia tras la renuncia del primer ministro, en medio de los profundos desacuerdos para alcanzar un pacto sobre el presupuesto del Gobierno:

