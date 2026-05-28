Nadie sabe exactamente cuánto oro hay en las montañas de Xaysomboun. Lo que sí tienen claro los habitantes de esa provincia del centro de Laos es que el metal más preciado se encuentra allí, entre vetas y grietas que llevan millones de años sin que nadie las toque. Entrar a buscarlo no es un trabajo formal: puede ser una costumbre, una apuesta o una forma de completar el ingreso cuando el dinero no alcanza. Eso hicieron siete aldeanos.

El 20 de mayo pasado, ingresaron a una cueva en la zona de Long Chaeng, a unos 120 kilómetros al noreste de Vientián, la capital de Laos. Esa mañana, las lluvias de los días previos habían saturado el suelo y el agua empezó a subir adentro. Cuando quisieron salir, la entrada estaba bloqueada por la inundación y por un deslizamiento de tierra. Quedaron encerrados.

Una semana bajo tierra

Afuera, una octava persona que los acompañaba logró escapar justo antes de que todo se cerrara. Fue quien dio aviso a las autoridades de Xaysomboun, que iniciaron el operativo ese mismo día.

En las primeras horas se sumaron equipos locales, bomberos y voluntarios. Pero todo eso no fue suficiente: la cueva era demasiado compleja, el agua seguía subiendo y nadie sabía bien qué había adentro. Laos pidió ayuda a Tailandia. Pasaron siete días.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bangkok envió un equipo de rescatistas el domingo, entre ellos el buzo tailandés Norrased Palasing y el finlandés Mikko Paasi, radicado en la región. Los dos participaron en 2018 del rescate de los doce chicos del equipo de fútbol "Jabalíes Salvajes", atrapados dieciocho días en la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia, en una operación que movilizó a miles de voluntarios de todo el mundo.

Conocían bien ese trabajo. No era su primera vez, pero la cueva de Long Chaeng no es Tham Luang.

Integrantes del equipo de rescate trabajan para llegar a las siete personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaysomboun, Laos, el 25 de mayo de 2026.

Los pasadizos eran estrechos, cubiertos de barro y parcialmente sumergidos. Las imágenes que los equipos publicaron en redes sociales mostraban a los espeleólogos avanzando de costado, arrastrándose.

Llovía casi todos los días, el nivel del agua seguía subiendo y cada metro ganado podía perderse rápidamente. Durante días no hubo respuesta a la pregunta: si los siete seguían vivos.

Cinco "están a salvo"

El miércoles 27 de mayo, a las 4:30 de la tarde, Norrased y Paasi llegaron hasta ellos. Los encontraron a unos 300 metros de la salida, en una cornisa elevada donde el agua no había llegado del todo y circulaba algo de aire. Estaban acurrucados, con la ropa, las manos y la cara cubiertas de barro. Eran cinco hombres.

"Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda", dijo Norrased en el video que grabó ahí mismo.

Otro rescatista tailandés, Chakrakrit Taengtung, publicó un video en redes sociales junto a los cinco, en el que se los ve con los brazos en alto y sonriendo. Estaban débiles y con hambre, pero ninguno presentó síntomas de enfermedad.

Paasi aclaró enseguida que él y Norrased tenían que volver a entrar con suministros antes de intentar la evacuación, para que los hombres recuperaran algo de fuerza.

"Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil", dijo.

Los dos que faltan

"Encontramos a cinco personas. Continuaremos buscando a los otros dos", confirmó Kengkard Bongkawong, jefe del equipo tailandés.

De los siete que entraron el 20 de mayo, dos siguen sin aparecer. Las autoridades no precisaron si están en otra sección del sistema subterráneo —que en gran parte no está mapeado— o si corrieron otra suerte.

Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Voluntarios de Rescate para el Pueblo, confirmó que la búsqueda de los dos continúa mientras se preparaba la salida de los cinco.

Integrantes del equipo de rescate trabajan para llegar a las siete personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaysomboun, Laos, el 25 de mayo de 2026.

Xaysomboun es una provincia creada en 2013, pobre en servicios pero con reservas de cobre, hierro y oro que en los últimos años atrajeron a compañías extranjeras con contratos de concesión.

Mientras esas negociaciones avanzan, los habitantes de las aldeas hacen lo que siempre hicieron: entrar a los cerros con herramientas básicas a buscar lo que puedan. A veces encuentran algo. A veces no vuelven.

Con EFE, AP, AFP, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más