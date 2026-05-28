El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 27 de mayo que no le preocupan las consecuencias políticas de un conflicto extendido con Irán.

"Pensaron que iban a aguantar más que yo", sostuvo Trump en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, refiriéndose al liderazgo iraní. "Ya saben, 'Vamos a aguantar más. Tiene las elecciones de mitad de mandato.' No me importan las elecciones de mitad de mandato".

El presidente había dicho inicialmente que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, pero ya se acerca al cuarto mes. En ocasiones sugirió que el conflicto podría terminar en cuestión de días, para luego insinuar que podría extenderse por un tiempo más.

Trump hizo estos comentarios el miércoles mientras debatía cómo poner fin al conflicto. Su descarte de la presión de las elecciones intermedias podría sumarse a las preocupaciones de aliados republicanos que ya se sentían incómodos con declaraciones anteriores en las que minimizó el impacto económico de la guerra en los estadounidenses.

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La creciente inquietud de los votantes ante el alza de precios, especialmente de la gasolina, ha aumentado la presión política sobre el Partido Republicano de Trump, que según se espera ampliamente tendrá dificultades para mantener el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado.

Esa incomodidad se vio agravada por la decisión de Trump de respaldar a Ken Paxton, un candidato interno envuelto en escándalos, frente al senador republicano en ejercicio John Cornyn, de Texas.

Paxton, quien fue acusado formalmente por fraude grave y del que su esposa se está divorciando por motivos bíblicos, venció ampliamente a Cornyn en las primarias partidarias del martes tras obtener el respaldo del presidente. Los demócratas consideran ahora que el escaño en el Senado en ese estado sólidamente republicano podría ser competitivo en noviembre.

"Miren lo que pasó anoche", dijo Trump, refiriéndose a la victoria de Paxton. "Eso fue un anticipo de las elecciones de mitad de mandato".

Archivo: combinación de imágenes que muestra a la izquierda al fiscal general de Texas, Ken Paxton, y a, la derecha, al senador John Cornyn.

Durante la reunión de gabinete, Trump también mencionó sus proyectos de construcción en la capital estadounidense. Algunos legisladores republicanos afirman que estos son una distracción frente a los problemas económicos más urgentes.

Un análisis de Reuters sobre sus declaraciones públicas desde enero reveló que el presidente ha mencionado con mayor frecuencia el salón de baile de la Casa Blanca, la renovación de la Reflecting Pool y los planes para un arco gigante.

Con Reuters

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