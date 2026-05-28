El Ejército de Israel anunció el jueves 28 de mayo que atacó la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, un día después de advertir que consideraba como "zona de combate" todo el territorio libanés situado al sur del río Zahrani, a unos 40 kilómetros de la frontera.

Tras ordenar la evacuación de varios barrios de Tiro ante un próximo “uso de la fuerza”, el ejército confirmó haber “comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en la región de Tiro”.

La Agencia Nacional de Información (ANI) libanesa informó de dos series de bombardeos el jueves por la mañana contra la ciudad y una zona situada al este, que alcanzaron un edificio y provocaron un incendio en Tiro.

El ejército israelí también afirmó haber interceptado el jueves por la mañana un “objetivo aéreo sospechoso” que se dirigía hacia sus fuerzas en el sur de Líbano.

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Israel ha intensificado en los últimos días sus operaciones terrestres y aéreas en el este y sur del país vecino, donde el movimiento chiita proiraní Hezbolá aseguró haber participado en enfrentamientos "directos", pese al alto el fuego entre los gobiernos de Israel y Líbano, teóricamente vigente desde el 17 de abril y que ambas partes se acusan mutuamente de violar.

Mientras numerosos libaneses intentaban celebrar el Eid al-Adha, la gran festividad musulmana, el ejército israelí pidió a todos los habitantes del sur de Líbano evacuar hacia la ribera norte del río Zahrani.

Reunión militar el viernes en el Pentágono

La escalada se produce justo antes de una reunión militar entre ambos países prevista para el viernes en el Pentágono y en vísperas de nuevas sesiones de negociaciones patrocinadas por Estados Unidos los días 2 y 3 de junio.

El Ejército israelí anunció además la muerte de un soldado, tras otra baja registrada el día anterior.

Por su parte, Hezbolá informó que sus combatientes participaron en “enfrentamientos directos con las fuerzas enemigas” en Zawtar al-Charqiyé, y reivindicó además tres ataques con drones contra tropas israelíes en el norte de Israel.

Desde el martes, el grupo ha reivindicado disparos y ataques con drones contra el ejército israelí que intentaba infiltrarse en esta localidad estratégica por su cercanía con Nabatiyé.

Zawtar al-Charqiyé se encuentra en el borde de la denominada "línea amarilla" por Israel, una franja de unos diez kilómetros en el sur de Líbano tomada por el ejército israelí, que prohíbe el acceso a los habitantes y donde se llevan a cabo amplias operaciones de demolición.

El martes, Israel anunció la ampliación de sus operaciones terrestres más allá de esa “línea amarilla”.

Líbano quedó arrastrado a la guerra en Medio Oriente cuando Hezbolá abrió el 2 de marzo un frente contra Israel en apoyo a Irán, tras el ataque israelo-estadounidense del 28 de febrero. Desde entonces, los bombardeos israelíes han dejado 3.269 muertos en Líbano, según un nuevo balance publicado el miércoles por el Ministerio de Salud.

La delegación militar encabezada por el general Georges Rizkallah, que debe reunirse el viernes con militares israelíes, “insistirá en la necesidad de poner fin a las hostilidades y presentará el plan del Ejército para restringir las armas de Hezbolá y extender la autoridad del Estado sobre el territorio libanés”, indicó una fuente militar a AFP.

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