Ventanas rotas y paredes ennegrecidas por el humo son los vestigios del incendio en un internado en Kenia que dejó 16 niñas muertas y 74 heridas. El origen del fuego aún se desconoce.

El incendio ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) de este jueves, en la Academia Femenina Utumishi, en Gilgil, condado de Nakuru (centro-oeste), a unos 120 kilómetros de Nairobi, según confirmó la Policía.

Mientras 220 estudiantes de secundaria dormían, el fuego se apoderó del recinto, las despertó, las quemó o las asfixio. Incluso, algunas alumnas que intentaron escapar resultaron heridas tras saltar desde el piso superior del dormitorio y están siendo atendidas en hospitales de la zona.

El presidente de Kenia, William Ruto, sin mencionar el número de fallecidas, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable”, publicó Ruto en su cuenta de X.

Además, el mandatario indicó que las autoridades investigan las causas del incendio. Para ello, se trasladaron al lugar el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen; el de Educación, Julius Ogamba; y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), Mohamed Amin.

En busca de estudiantes que podrían haber huido al comenzar el incendio se encuentran 50 agentes, afirmó Masoud Mwinyi, un alto mando policial.

“Por el shock, el miedo y la ansiedad, muchas personas salieron corriendo, y era de noche”, explicó.

Mientras tanto, efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja realizan tareas de búsqueda y rescate. Esta última organización también brinda apoyo psicosocial a estudiantes y familias afectadas.

La Policía ha limitado el acceso al recinto, que permanece rodeado por una multitud de personas.

Los incendios escolares, recurrentes en Kenia

Kenia tiene un largo historial de incendios en escuelas. Solo en 2018 se registraron más de 60 casos de incendios provocados en escuelas secundarias públicas, según datos gubernamentales citados por Reuters.

Asimismo, el ministerio de Educación informó ante una comisión parlamentaria en noviembre de 2021 que entre enero y noviembre de 2020 se reportaron 126 incendios provocados en centros educativos.

En 2024, un incendio en el internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), dejó 21 niños muertos, de entre 9 y 13 años. La causa nunca fue establecida de manera concluyente.

El incendio más mortífero registrado en el país ocurrió en 2001, cuando 67 estudiantes de entre 15 y 19 años murieron en el internado de la escuela secundaria de Kyanguli, en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi.

Investigaciones anteriores concluyeron que muchos de estos incendios fueron iniciados por estudiantes en protesta contra la disciplina severa y las malas condiciones.

A esto se suman factores como el hacinamiento en los dormitorios y el incumplimiento de normas de seguridad, entre ellas mantener despejadas las salidas y desbloqueadas las ventanas.

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más