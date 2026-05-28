Las aspiraciones de Jannik Sinner de conseguir su primer título en el Roland Garros y completar el Grand Slam de su carrera se vieron truncadas este jueves 28 de mayo. El deportista de 24 años tuvo problemas con el calor durante su partido de segunda ronda contra Juan Manuel Cerúndolo y cayó derrotado por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Sinner ganó los dos primeros sets con facilidad y se puso 5-1 arriba en el tercer set antes de perder tres juegos y solicitar asistencia médica fuera de la cancha, para luego perder dos sets consecutivos antes de perder en el set decisivo.

Sinner acumulaba una racha de 30 victorias consecutivas desde febrero, y las probabilidades de que completara el Grand Slam de su carrera al ganar el único gran título que le faltaba, eran abrumadoras, especialmente con el bicampeón vigente Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha.

La temperatura al inicio del partido era de 29 grados centígrados, y se pronosticaba que subiría a 33.

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El italiano Jannik Sinner durante una pausa en su partido individual masculino contra el argentino Juan Manuel Cerundolo, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París, el 28 de mayo de 2026.

Sinner se inclinó varias veces sobre la cancha de arcilla, visiblemente agotado y apenas corría para alcanzar los golpes a medida que avanzaba el partido, recurriendo a dejadas y tácticas de saque y volea para intentar acortar los puntos.

Intentó refrescarse con un ventilador de mano durante los cambios de lado y se puso bolsas de hielo alrededor del cuello.

Sinner también sufrió con el calor en el Abierto de Australia contra Eliot Spizzirri en enero. El techo estaba cerrado y el partido de tercera ronda se decantó a su favor.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

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