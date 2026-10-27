Jordania informó este lunes 26 de octubre que lanzó ataques contra “organizaciones terroristas” en la vecina Siria, en represalia por un atentado perpetrado la semana pasada contra una iglesia cristiana en el que murieron nueve personas. Esto unas horas después de confirmar que detuvieron a tres personas presuntamente involucradas en lo ocurrido, a quienes hirieron en una redada al amanecer.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que el grupo de agresores quedó acorralado en una casa abandonada, donde se habían atrincherado y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad.

“Los tres terroristas han resultado heridos. Han sido trasladados al hospital y siguen recibiendo tratamiento”, declaró el director de Seguridad Pública, el general de división Abdullah Al-Maaytah, en una rueda de prensa.

Un edificio presenta marcas de disparos en el lugar donde las fuerzas de seguridad jordanas detuvieron a tres sospechosos en relación con el tiroteo mortal en una iglesia, en la zona de Al-Judayyda, en Karak , Jordania, el 26 de octubre de 2026.

Más tarde, ese mismo lunes, el Ejército jordano anunció ataques como represalia en el sur de Siria, afirmando que aviones de la Fuerza Aérea habían “destruido varias posiciones terroristas” y habían matado y herido a “numerosos miembros” de grupos vinculados a los autores del atentado.

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Los medios de comunicación estatales sirios informaron que hubo víctimas civiles en los ataques contra la provincia de Daraa, en el sur de Siria.

El director de salud de la región declaró a la agencia de noticias estatal siria SANA que al menos ocho civiles habían perdido la vida, entre ellos mujeres, niños y un hombre de 65 años.

En respuesta, el Gobierno de Ahmed Al-Sharaa ordenó cerrar el paso fronterizo de Nassib con Jordania, suspendiendo el tráfico de pasajeros y comercial en ambas direcciones.

La Autoridad General Siria de Cruces Fronterizos y Aduanas de Damasco informó que la decisión se tomó por la situación de seguridad en el terreno.

El paso fronterizo de Nassib es el único paso fronterizo de pasajeros y comercial de Jordania con Siria .

Un ataque poco común contra los cristianos jordanos

El viernes, hombres armados irrumpieron en el recinto de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en la localidad de Hammoud, en la provincia de Karak, durante un cortejo fúnebre, según informaron las autoridades.

Karak alberga una importante comunidad cristiana en Jordania, un país de mayoría musulmana, donde los cristianos representan entre el dos y el tres por ciento de la población.

Esta foto muestra una vista general de los daños en el interior de la iglesia ortodoxa griega de la localidad de Hammoud, en la provincia de Karak, el 23 de octubre de 2026, tras un ataque con armas de fuego.

Los sospechosos detenidos, serían dos hermanos y otro hombre emparentado por matrimonio, y según las autoridades jordanas son extremistas islámicos.

El Gobierno de Amán reportó que los detenidos serán investigados y llevados ante los tribunales.

“Este país debe seguir siendo un oasis de seguridad y estabilidad, y afirmamos que Jordania seguirá siendo inmune a cualquiera que se atreva a desafiarlo”, declaró el director de Seguridad Pública.

Uno de los sospechosos se encontraba en estado crítico, según informó la cadena estatal jordana Al-Mamlaka.

A su vez, se incautaron varias armas y una gran cantidad de munición a los tres sospechosos, según informó la Dirección de Seguridad Pública.

Según la legislación jordana, el asesinato se castiga con la pena de muerte en la horca.

Los atentados contra lugares de culto son poco frecuentes en Jordania. En 2016, un atentado en Karak tuvo como objetivo un centro de seguridad y patrullas policiales, y se saldó con 10 muertos.

“Ya les demostraremos”

El rey Abdullah II de Jordania afirmó en una publicación en X que las fuerzas de seguridad “los persiguieron hasta el final”.

Antes de que se conocieran las noticias sobre los ataques en Siria, escribió: “prometimos que los terroristas no escaparían al castigo, y no se tolerará a ningún defensor de ideologías oscuras que dividan a los jordanos”.

“Les daremos una lección”, añadió el monarca.





Anteriormente, el rey visitó en el hospital a las víctimas heridas del atentado contra la iglesia, vestido con uniforme militar y con una pistola en la cadera.

El ministro del Interior, Mazen al-Faraya, declaró el lunes al medio Al-Mamlaka que todos los atacantes eran jordanos y que “se habían atrincherado en un edificio de uno de los pueblos cercanos al lugar del atentado”.

El ministro de Comunicaciones del Gobierno, Mohammad al-Momani, declaró en respuesta al atentado contra la iglesia que “estamos preparados y actuaremos con mano de hierro, sin piedad ni indulgencia, contra cualquiera que intente socavar la seguridad de Jordania”.

Esta fotografía difundida por el Palacio Real de Jordania muestra al príncipe heredero Hussein de Jordania expresando sus condolencias durante una ceremonia conmemorativa en memoria de las víctimas de un atentado ocurrido dos días antes en la iglesia de San Jorge, en la localidad de Hammoud, en la provincia de Karak, el 25 de octubre de 2026.

El viernes, el primer ministro, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional por las víctimas del atentado contra la iglesia, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en las instituciones gubernamentales y públicas.

Ocho de las nueve víctimas fueron enterradas el domingo junto a la iglesia en un funeral que atrajo a una gran multitud en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, según mostraron las imágenes de AFP.

La novena persona, Mohammed al-Qasous, fue enterrada el lunes en el sur de Amán.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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