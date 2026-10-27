Lo esencial:
- Los israelíes comenzaron a emitir su voto con la apertura de los centros electorales en todo el país a las 7:00, hora local, para elegir su Parlamento número 26.
- Unos 7,3 millones de ciudadanos están convocados para decidir en una contienda reñida entre el bloque del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y las facciones opositoras lideradas por el exjefe militar, Gadi Eisenkot.
- Son las primeras elecciones generales desde los ataques de Hamás del 7 de octubre que desencadenaron la feroz respuesta israelí contra los Territorios Palestinos, y en medio de protestas que exigen una investigación independiente de lo ocurrido.
A continuación, las principales noticias de las elecciones en Israel este martes 27 de octubre para renovar el Parlamento, una prueba crucial para Netanyahu:
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