Flávio Bolsonaro denuncia una prohibición de salir de Brasil. En un video difundido en su cuenta de Instagram, el senador brasileño afirmó el lunes que la Policía Federal le notificó la obligación de entregar sus pasaportes, tanto el ordinario como el diplomático, y le prohibió salir del país.

“Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración”

Según relató, la notificación se produjo después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario.

“Esta mañana fui a visitar a mi padre; como saben, él se encuentra bajo arresto domiciliario. Al salir, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y, en plena calle, me notificaron la orden de entregar mis pasaportes; además, se me prohibió salir del país”, declaró el hasta hace poco rival en las urnas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Flávio Bolsonaro calificó la medida como “un claro intento de intimidarme” y aseguró que acatará la orden mientras prepara su defensa. “Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración”, afirmó.

Sin presentar pruebas, el legislador atribuyó la decisión al magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), y sostuvo que estaría relacionada con unas declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, realizadas el 23 de octubre, en las que este defendió que Flávio abandonara Brasil si perdía las elecciones presidenciales.

“Yo nunca hablé de eso”, aseguró el senador, que negó haber contemplado esa posibilidad.

La Policía Federal aún no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Flávio Bolsonaro.

¿Cuáles son las investigaciones penales que Bolsonaro enfrentará sin fuero especial?

La derrota electoral coincide con un momento delicado para Flávio Bolsonaro en el ámbito judicial. El senador afronta dos investigaciones penales por presuntas irregularidades financieras y, a partir del próximo febrero, perderá el fuero especial que le corresponde por su cargo parlamentario, al concluir su mandato en el Senado.

La primera investigación examina sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, en relación con la financiación de ‘Dark Horse’, una película sobre la trayectoria de su padre Jair Bolsonaro, que cumple una pena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Los investigadores analizan una posible trama de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Según informaciones publicadas por la prensa brasileña, Flávio habría negociado directamente con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para financiar la producción cinematográfica. La investigación trata de esclarecer el origen y el destino de los fondos, así como la eventual relación del senador con las operaciones financieras examinadas.

Flávio Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que la película se financia con recursos privados. También ha defendido la transparencia del proyecto y rechazado que exista alguna conducta indebida en sus relaciones con el antiguo propietario del Banco Master.





La segunda investigación se centra en sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, amigo del senador, y en una posible operación de lavado de dinero. El caso surgió a partir del análisis del teléfono móvil de Tomaz, incautado durante una investigación sobre presuntos fraudes relacionados con el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

De acuerdo con los elementos citados por la Policía Federal, los investigadores encontraron indicios de una relación estrecha entre ambos, así como registros de comunicaciones, documentos personales y movimientos financieros que consideran relevantes. También examinan posibles conexiones con sociedades empresariales, plataformas de apuestas y estructuras de inversión en el extranjero.

La investigación incluye el análisis de una cuenta bancaria de la sociedad Alcazar Holding a la que, según documentos examinados por los agentes, Flávio habría tenido acceso como usuario principal. La Policía considera que este elemento, junto con los demás vínculos detectados, podría ayudar a determinar si existía una participación económica o societaria del senador en la empresa.

Flávio ha negado haber tenido ese tipo de acceso y ha calificado las informaciones como falsas e interesadas políticamente. El equipo de Tomaz, por su parte, sostiene que sus empresas y participaciones son legales, están declaradas ante las autoridades y no esconden socios ni patrimonio.

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La orden de entregar los pasaportes y la prohibición de salir de Brasil se enmarcan, según la información publicada por ‘Folha de S.Paulo’, en esta segunda investigación, bajo la responsabilidad de Alexandre de Moraes. La medida también incluye la prohibición de que el senador mantenga contacto con Tomaz.

La pérdida del fuero especial en febrero supondrá un cambio relevante en la situación judicial de Flávio. Desde su primera elección como diputado estatal en 2002, el senador no había pasado por un periodo sin ocupar un cargo electivo. Su derrota presidencial y el próximo final de su mandato en la Cámara Alta lo dejarán sin esa protección procesal vinculada al ejercicio de un cargo parlamentario.

Si hubiera ganado la Presidencia, habría contado además con las garantías constitucionales aplicables al jefe del Estado, que limitan la posibilidad de procesarlo penalmente durante el mandato por hechos anteriores que no estén relacionados con sus funciones. La derrota electoral elimina esa posibilidad.

¿Propiciaron las declaraciones de su hermano el veto para salir del país?

La posibilidad de que Flávio Bolsonaro saliera del país ya había sido planteada públicamente por su hermano Eduardo, diputado y una de las figuras de la familia con mayores conexiones internacionales, especialmente con el movimiento MAGA del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Durante una entrevista en el pódcast del comentarista político estadounidense Steven Crowder, Eduardo fue preguntado sobre cómo actuaría la familia para defender a su padre si Flávio perdía las elecciones. El diputado respondió inicialmente con una referencia irónica a una intervención militar estadounidense: “Envíen a los marines”.

Después expresó directamente su postura: “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que se vaya del país. Sin duda”.





Eduardo, que se encuentra en Estados Unidos, ha hecho gestiones ante la Administración Trump para que presione al Supremo Tribunal Federal brasileño por el proceso judicial contra su padre, condenado por su participación en una trama golpista.

Las declaraciones de Eduardo se produjeron en un contexto en el que la posible pérdida de inmunidad parlamentaria de Flávio ya formaba parte del debate electoral. Durante un acto de campaña, Lula había advertido a su rival de que, si perdía los comicios, dejaría de contar con la inmunidad asociada a su cargo y podría enfrentarse a investigaciones judiciales.

Flávio sostiene que la orden policial constituye una represalia y niega haber planeado abandonar Brasil.

Partido de Bolsonaro reconoce la derrota electoral: así queda su postura

En paralelo a los problemas judiciales del senador, el Partido Liberal (PL), formación que respaldó su candidatura presidencial, reconoció oficialmente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y dio marcha atrás en la intención inicial de impugnar los resultados de las elecciones.

El presidente de la formación, Valdemar Costa Neto, comunicó la decisión en una nota oficial: “Reconocemos los resultados de la elección presidencial”, afirmó, aunque añadió que las cuestiones planteadas durante la campaña deben ser aclaradas.

La posición supone un cambio respecto a la noche electoral, cuando Flávio se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitaría la anulación de los comicios. El senador cuestionó entonces la ampliación del horario de votación, autorizada por la Justicia electoral en una jornada marcada por denuncias de dificultades de transporte para los votantes en algunas grandes ciudades.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

El resultado, con el escrutinio completado por el Tribunal Superior Electoral, otorgó a Lula el 51,7% de los votos, frente al 48,2% de Flávio. La diferencia superó los cuatro millones de sufragios.

El PL mantiene sus críticas a las condiciones de la contienda. En su comunicado, la formación cuestionó medidas del Gobierno relacionadas con el gasto público y la ampliación de beneficios sociales antes de la votación, al considerar que pudieron influir en la equidad electoral. Sin embargo, la bancada política no mantendrá la petición de anular los resultados presidenciales.

Flávio, por su parte, anunció que abandonará esa vía para concentrarse en otras acciones judiciales. En lugar de solicitar la anulación de las elecciones, pretende denunciar a Lula por presunto abuso de poder económico y cuestionar las actuaciones de su campaña, que también ha acusado de promover un entorno de desinformación favorable al presidente electo.

La decisión del PL de reconocer el resultado no implica que el senador haya admitido personalmente la derrota. Flávio ha evitado hacerlo de forma explícita y mantiene sus críticas al proceso electoral.

Flávio Bolsonaro, ¿nuevo líder de la oposición brasileña?

Tras abandonar la iniciativa de anular los comicios, Flávio Bolsonaro presentó su nuevo objetivo político: organizar a las fuerzas opositoras en el Congreso para enfrentarse al próximo Gobierno de Lula.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición. Tenemos mayoría en el Senado y en la Cámara”, afirmó en un vídeo difundido en redes sociales, en el que defendió la coordinación de los parlamentarios contrarios al presidente electo.

El senador planteó convertir las dos cámaras legislativas en un contrapeso al Ejecutivo y describió la futura gestión de Lula como una amenaza para el país. Su discurso busca mantener movilizada a la base conservadora pese a la derrota presidencial y trasladar la disputa política al terreno parlamentario.

El reconocimiento oficial del resultado por parte del PL marca, no obstante, una diferencia entre la posición institucional del partido y la retórica de su candidato. Mientras la formación acepta la victoria proclamada por las autoridades electorales, Flávio mantiene sus cuestionamientos y anuncia nuevas acciones contra Lula.

La derrota también abre una nueva etapa para la familia Bolsonaro. Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario y afronta las consecuencias judiciales de su condena por golpismo, mientras su hijo Flávio deberá compaginar su papel como figura de la oposición con las investigaciones que pesan sobre él.

Con la entrega de sus pasaportes pendiente y el fin de su fuero parlamentario previsto para febrero, el senador inicia una etapa en la que su futuro político y su situación judicial estarán estrechamente vinculados. Su estrategia pasa por consolidar la oposición en el Congreso, mientras los tribunales continúan examinando las sospechas financieras que ha rechazado reiteradamente.

Con Reuters, EFE y medios locales

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