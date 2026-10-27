Las elecciones en Israel transcurren este martes 27 de octubre con un récord histórico de participación, con largas colas y algunos incidentes protagonizados por extremistas.

La participación en las elecciones israelíes alcanzó el 66,7% a las 18.00 hora local (16.00 GMT), más de 9 puntos por encima de la registrada a esa misma hora en los últimos comicios y la cifra más alta de la historia del país, según informó la Comisión Electoral Central.

Los comicios, los primeros desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, son decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Pero, ¿qué pasará tras el cierre de las urnas? Lo revisamos.

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¿Cuándo se tendrán resultados?

Es probable que los primeros datos se sepan a las pocas horas del cierre de las urnas, pero podría tardar días o incluso semanas en aclararse.

La votación comenzó a las 7:00 (05:00 GMT) y finaliza a las 22:00 (20:00 GMT), momento en el que los canales de televisión israelíes emitirán encuestas a pie de urna que ofrecerán los primeros indicios del resultado. Posteriormente, comenzarán a conocerse los resultados oficiales de las elecciones.

Es posible que se aclare la situación rápidamente, pero si ningún partido o grupo de partidos cuenta con una clara mayoría parlamentaria, podría llevar mucho más tiempo.

Se espera que el recuento final esté listo para el 30 de octubre y los resultados oficiales de las elecciones se publicarán formalmente una semana después de las elecciones, el 4 de noviembre.

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¿Por qué este proceso es complejo?

Las elecciones a la Knesset, compuesta por 120 escaños, deberían celebrarse cada cuatro años, pero las elecciones anticipadas han sido frecuentes.

Los escaños de la Knesset se asignan mediante representación proporcional a las listas de los partidos nacionales, y estos deben superar un umbral del 3,25% del voto nacional para obtener escaños.

Se cree que alrededor de una docena de partidos tienen posibilidades de superar el umbral electoral, por lo que el recuento final y la asignación de escaños llevarán tiempo.

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¿Qué sucede tras la publicación de resultados?

Una vez que se conozca el recuento final, el presidente Isaac Herzog consultará con los líderes de los partidos sobre a quién desean como primer ministro y luego designará al candidato que, en su opinión, tenga las mejores posibilidades de formar gobierno.

Una señal de tráfico se alza frente a una gran valla publicitaria en la que aparecen el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (derecha), del partido Likud, y el exjefe del ejército y líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot, en Ramat Gan, el 20 de octubre de 2026.

¿Cuánto se tarda la formación de gobierno?

Ningún partido en Israel ha obtenido jamás la mayoría absoluta, por lo que los gobiernos se forman mediante coaliciones, y las negociaciones para su formación suelen durar semanas. Cada escaño en la Knesset cuenta, y los partidos pequeños pueden tener un gran impacto al convertirse en árbitros de la formación del gobierno.

Si el candidato no resulta elegido, otros pueden tener la oportunidad de intentarlo. Si no se forma gobierno, se convocan nuevas elecciones y el gabinete actual permanece en funciones como gobierno interino.

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Con Reuters y EFE

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