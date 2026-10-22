Rusia liberó el miércoles a Stephen Hubbard, un maestro estadounidense jubilado de 74 años detenido desde 2022, y lo trasladó a San Petersburgo para que volara de regreso a Estados Unidos, tras conversaciones que Washington calificó como un paso hacia el fin de la guerra en Ucrania.

"El presidente (Putin) tomó esta decisión por motivos humanitarios", sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa rusa poco después de que se conociera la noticia de la liberación del estadounidense.

"Hoy, Stephen Hubbard está libre y regresa a casa con su familia. Stephen es un orgulloso ciudadano estadounidense, profesor jubilado y veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. que ama a nuestro país. Ahora, está en camino de regreso a una familia que lo ama, un presidente que nunca se rindió con él y una nación que lo recibe con orgullo en su hogar", afirmó el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff.





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A continuación, cinco claves de su caso.

1. ¿Quién es Stephen Hubbard ?

Hubbard, de 74 años y profesor jubilado, creció en Big Rapids, Michigan, y sirvió en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, según los registros militares citados por el diario 'The New York Times'.

Obtuvo una maestría en inglés y vivió en Japón durante 25 años, donde enseñó esa lengua antes de mudarse a Chipre.

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, asisten a una reunión con Stephen Hubbard , un maestro estadounidense jubilado de 74 años que fue liberado recientemente tras cumplir una condena de prisión en Rusia por cargos de mercenario, en San Petersburgo, Rusia, el 21 de octubre de 2026, en esta imagen fija tomada de un video. Obtenido por Reuters/

En 2014, el estadounidense se estableció en Izium (este de Ucrania), donde vivía su pareja, de acuerdo con la prensa. Esa relación luego acabó, pero el maestro continuó viviendo en esa localidad bajo control ucraniano.

Patricia Hubbard Fox ha asegurado que su hermano subsistía en Ucrania con una pensión de unos 300 dólares al mes y que tenía pocos contactos con la gente de la zona. Los hermanos hablaron por última vez en septiembre de 2021.

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2. ¿Cómo capturó Rusia a Hubbard?

Después de que Moscú lanzara su guerra a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022, acorraló la localidad de Izium. Las fuerzas ucranianas retomaron la ciudad en septiembre de 2022, pero para entonces Hubbard ya estaba bajo custodia rusa.

Según los medios estatales rusos, Hubbard fue capturado en abril de 2022 y se le acusó de estar de guardia en un puesto de control militar ucraniano.

En esta imagen extraída de un vídeo difundido por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario a favor de Ucrania, asiste a la vista en la que se dictará sentencia en Moscú.

Patricia Hubbard Fox afirmó haber reconocido a su hermano en un video de YouTube donde se veía a un hombre siendo interrogado sobre su opinión acerca del presidente Vladimir Putin y la guerra. Otro video lo mostraba con las manos atadas, siendo golpeado con una sandalia, según la agencia Reuters, que dijo no haber podido verificar esas grabaciones.

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3. ¿De qué se le acusó?

Tras un juicio a puerta cerrada, un tribunal de Moscú condenó a Hubbard en octubre de 2024 tras acusarlo de ser mercenario y lo sentenció a seis años y diez meses de prisión.

Según la Fiscalía, Hubbard se había unido a una unidad de defensa territorial ucraniana, donde recibió entrenamiento, armas y municiones, y se le prometió un salario de 1.000 dólares mensuales. Los medios estatales rusos informaron que se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban.





Sin embargo, Patricia Hubbard Fox, su hermana, puso en duda la confesión, afirmando que Hubbard tenía ideas prorrusas y que era improbable que hubiera tomado las armas a sus setenta años.

Martin De Luca, su abogado radicado en Estados Unidos, declaró a Reuters en junio de 2025 que Hubbard le había dicho que los cargos en su contra eran falsos y que no pertenecía a ninguna unidad militar ni de combate. Citó que Hubbard le había dicho que soldados rusos simplemente lo habían secuestrado en su casa.

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4. ¿Qué pasará con el profesor Hubbard ?

En enero de 2025, Washington declaró a Hubbard detenido injustamente, lo que permitió al Gobierno estadounidense iniciar negociaciones para su liberación.

El Departamento de Estado ha declarado que Rusia se negó a conceder acceso consular a funcionarios estadounidenses.

El diario 'The New York Times' informó en febrero de 2025 que Hubbard había sido trasladado por al menos cinco centros de detención rusos antes de su juicio.

Según su abogado, el equipo legal de Hubbard se enteró recién en abril de 2025 de que estaba recluido en un centro en la región de Mordovia, al este de Moscú.

5. Una señal de acercamiento de Putin y Trump

El anuncio de la liberación del profesor se produjo al comienzo de la reunión que el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso mantuvieron en San Petersburgo este miércoles para tratar el tema de la guerra en Ucrania.

En el marco de la cita, Putin aprovechó para anunciar la liberación de Hubbard.

Poco después, Donald Trump destacó que Moscú no había pedido nada a cambio por la puesta en libertad del hombre.

El presidente de Estados Unidos además volvió a defender su decisión de aliviar sanciones a Rusia y la vinculó a las negociaciones con Moscú para la liberación de Hubbard.

El caso de Hubbard se resuelve en medio de un panorama de tensiones entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos, interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión satelital.

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Con EFE y Reuters

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