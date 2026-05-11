El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el sábado 9 de mayo que su ejército se enfrentaba en Ucrania a fuerzas “agresivas” respaldadas por la OTAN, durante un discurso en la Plaza Roja con motivo de las modestas conmemoraciones del 9 de mayo de 1945, en el primer día de una tregua aceptada por Kiev.

Este desfile, marcado por la ausencia de equipamiento militar y que duró solo 45 minutos, se vio respaldado de último momento por la entrada en vigor de una tregua de tres días anunciada el viernes 8 de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los días previos se habían cernido amenazas de ataques con drones ucranianos destinados a perturbar las ceremonias que conmemoran la victoria soviética contra la Alemania nazi, celebrada el 9 de mayo en Rusia, y de ataques rusos en represalia contra el centro de Kiev.

“La gran hazaña de la generación victoriosa (contra Adolfo Hitler), inspira hoy a los soldados que llevan a cabo la operación militar especial en Ucrania. Se enfrentan a una fuerza agresiva, armada y respaldada por todo el bloque de la OTAN”, declaró Vladimir Putin desde la tribuna. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos. La victoria fue nuestra y lo será para siempre”, añadió, antes de que sonara el himno de Rusia.

Alto el fuego de tres días

El líder ruso se dirigió a varios cientos de soldados reunidos en la gran plaza de Moscú. Militares del ejército norcoreano, que ayudó a Moscú a expulsar en la primavera de 2025 a las tropas ucranianas de la región de Kursk, participaron en las conmemoraciones, según la televisión rusa.

Este desfile, que comenzó a las 10:00 hora local y terminó a las 10:45, se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y otros líderes extranjeros asisten a una ceremonia para depositar flores en la Tumba del Soldado Desconocido, situada junto a la muralla del Kremlin, en el centro de Moscú (Rusia), el 9 de mayo de 2026.

El internet móvil no funcionaba en el centro de Moscú y las calles de la capital estaban casi desiertas, según constataron periodistas de la Agencia France-Presse (AFP).

Estas conmemoraciones constituyen un evento importante que permite a Vladimir Putin, en el poder desde hace 26 años, evocar la victoria soviética y conseguir el apoyo de la población rusa a la campaña militar en Ucrania. Sin embargo, este año parecían estar amenazadas por los incesantes ataques de drones ucranianos sobre territorio ruso.

Tras dos intentos de tregua, primero ucraniano y luego ruso, que no se respetaron esta semana, el presidente estadounidense anunció el viernes por la noche un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.

Pocos dignatarios extranjeros

“Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, precisando que el alto el fuego iría acompañado de un “intercambio de prisioneros de 1 000 detenidos de cada país”.

Inmediatamente después de la publicación del mensaje de Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aceptó el alto el fuego de tres días y ordenó al ejército que no atacara el desfile previsto en la Plaza Roja. Moscú también confirmó haber aceptado la tregua y el intercambio de prisioneros.

Rusia ha reducido la pompa de las celebraciones: por primera vez en casi 20 años no ha habido material militar en la Plaza Roja ni cuerpos de cadetes ni de escuelas militares.

El número de dignatarios extranjeros también disminuyó. Solo los líderes de Bielorrusia, Malasia y Laos, y el primer ministro eslovaco Robert Fico se desplazaron a Moscú, además de los de las dos repúblicas separatistas georgianas apoyadas por Moscú y no reconocidas por la ONU, según el Kremlin.

Con AFP, texto adaptado de su version original en francés.

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