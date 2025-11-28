El Kremlin augura la conquista de Pokrovsk, a la espera de una "discusión seria" sobre paz en Ucrania.

Mientras Estados Unidos impulsa un "plan de paz" que ponga fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia asegura que continúa arrebatando terreno a Ucrania en el frente de batalla.

El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo este jueves 27 de noviembre que el Ejército de su país rodea la asediada ciudad ucraniana de Pokrovsk y que controla el 70% de la urbe.

Sin embargo, esta versión contrasta con el parte ucraniano. El principal general de Kiev, Oleksandr Syrskyi, subrayó que el Ejércitpo de Kiev está contraatacando con fuerza y señaló que los combates se encuentran en pleno apogeo.

Las fuerzas ucranianas también han despejado 11,5 km² de posiciones rusas cerca de Pokrovsk, obligando a los rusos a desplegar reservas operativas en las áreas de esa ciudad y Myrnohrad, debido a las grandes pérdidas, según Syrskyi.

Pero Putin insiste en que el avance de sus militares está "aumentando notablemente" no solo en Donetsk, sino también desde las regiones de Dnipro y Zaporizhia.

Rusia sostiene que tomó la localidad de Vasilivka

Horas antes, el Ministerio de Defensa del país invasor señaló que el avance de sus tropas se produce tras la toma de la localidad vecina de Vasilivka.

"Las unidades de la agrupación militar sur liberaron la localidad de Vasilivka de la república popular de Donetsk", escribió el mando militar ruso para informar de la toma de una aldea a 20 kilómetros de Pokrovsk, la ciudad estratégica por la que lucha el Kremlin desde hace semanas.

Con la toma de Vasilivka, el Kremlin avanza en su estrategia de pinza alrededor de Pokrovsk, tomando pequeñas ciudades aledañas para cercar al Ejército oponente. En la vecina Myrnohrad, por ejemplo, las tropas rusas aseguraron haber capturado 117 edificios en las últimas 24 horas.

Paralelamente, al interior de la Pokrovsk se lucha metro a metro. El Ejército ucraniano afirmó haber frustrado 57 ataques rusos desde el miércoles, mientras que las tropas de Moscú afirman haber bloqueado ocho maniobras de contraataque.

Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en ataques rusos contra Ucrania durante el último día de la guerra, informaron el jueves las autoridades de Kiev.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia atacó durante la noche con 142 drones de ataque de diversos tipos, incluyendo unos 90 Shaheds. En ese mismo lapso, Moscú anunció el derribo de 118 drones ucranianos.

El Kremlin busca mejorar las posiciones en el campo de batalla, mientras crecen los pronunciamientos oficiales sobre un posible acercamiento de paz entre Moscú y Kiev, mediado por la administración estadounidense de Donald Trump.

Rusia confirmó la próxima semana una visita del enviado estadounidense Steve Witkoff, con quien espera mantener una "discusión seria" sobre Ucrania, en palabras de Putin.

Putin ha dejado claras sus ambiciones: obtener el control de la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania, así como Jersón y Zaporizhia en el sur. Asegurar Pokrovsk sería un paso decisivo hacia el dominio del Donbass, región que el Kremlin ha priorizado dentro de sus objetivos de guerra.

La puerta de entrada a Donetsk

El avance ruso sobre la ciudad de Pokrovsk, conocida como "la puerta de entrada a Donetsk", es de vital importancia para el Kremlin, en su objetivo de desbloquear el camino hacia las dos principales ciudades de la región que aún controlan las fuerzas de Kiev: Kramatorsk y Sloviansk.

Pokrovsk es un nudo vial y ferroviario estratégico en la región oriental de Donetsk con una población previa al conflicto de aproximadamente 60.000 habitantes. La ciudad está situada a lo largo de una ruta utilizada por las fuerzas ucranianas para el abastecimiento logístico.

Además, a unos 10 kilómetros al oeste de Pokrovsk se encuentra la única mina de carbón coquizable de Ucrania, que sostiene su anteriormente extenso sector siderúrgico. El fabricante ucraniano de acero Metinvest anunció en enero la suspensión de las operaciones mineras en este sitio por el asedio del Kremlin.

La batalla feroz en el campo de batalla se acompasa con los choques en el plano propagandístico, con ambos gobiernos reivindicando mejores posiciones para sus ejércitos en el frente. Los mapas rusos muestran Pokrovsk bajo control de Moscú y las tropas ucranianas rodeadas en la vecina Myrnohrad. Los mapas ucranianos muestran a Pokrovsk como una zona gris, sin control de ningún bando, y a Myrnohrad no tan rodeada como asegura el Kremlin.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales (SSO) de Ucrania anunciaron que operadores del tercer regimiento eliminaron un equipo de reconocimiento y sabotaje ruso de cuatro hombres que intentaba infiltrarse en un edificio de gran altura en Pokrovsk. "El grupo ruso intentó moverse hacia un edificio de gran altura para preparar otro empuje más profundo en la ciudad", explicó el comunicado militar.

Las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania ejecutan constantes "operaciones de búsqueda y destrucción" para eliminar rusos en el centro de Pokrovsk que se infiltran en pequeños grupos con la intención de conquistar los bloques uno a uno.

Con Reuters, EFE y medios locales

