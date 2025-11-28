Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de sus heridas y su compañero de la Guardia Nacional , Andrew Wolfe, de 24 años, estaba "luchando por su vida", según pudo confirmar Donald Trump, mientras las autoridades llevaban a cabo lo que los funcionarios dijeron que era una investigación de terrorismo después del tiroteo del miércoles.

El FBI registró varias propiedades en una investigación cada vez más amplia, incluida una casa en el estado de Washington vinculada al sospechoso, quien, según las autoridades, formaba parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán antes de llegar a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento.

Los agentes confiscaron numerosos dispositivos electrónicos de la residencia del sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, incluidos teléfonos celulares, computadoras portátiles y iPads, y entrevistaron a sus familiares, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa.

La fiscal de Estados Unidos para Washington D.C., Jeanine Pirro, dijo que el sospechoso condujo por todo el país y luego tendió una emboscada a los miembros de la Guardia mientras patrullaban cerca de la Casa Blanca el miércoles por la tarde.

"Quiero expresar la angustia y el horror de toda nuestra nación por el ataque terrorista de ayer en la capital de nuestra nación, en el que un monstruo salvaje mató a tiros a dos miembros del servicio de la Guardia Nacional de Virginia Occidental , que estaban desplegados como parte de la Fuerza de Tarea de DC", dijo Trump en un llamado de Acción de Gracias para los miembros del servicio militar de Estados Unidos.

Trump dijo que la atrocidad del sospechoso "nos recuerda que no tenemos mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos control total sobre las personas que entran y permanecen en nuestro país".

Armado con un potente revólver, un Magnum .357, el pistolero disparó a un miembro que cayó al suelo y luego volvió a disparar antes de disparar varias veces al segundo. El pistolero resultó herido en un intercambio de disparos con miembros de la Guardia Nacional antes de ser arrestado. Estuvo hospitalizado bajo fuerte vigilancia el jueves, y Trump declaró que se encontraba en estado grave.

El presunto agresor, que vivía en el estado de Washington con su esposa y cinco hijos, parecía haber actuado solo, dijo Jeff Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

