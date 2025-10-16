Autoridades de los dos países anunciaron este miércoles 15 de octubre que acordaron un alto el fuego por 48 horas. La declaración llega horas después de un ataque aéreo pakistaní contra la provincia afgana de Kandahar. La embestida se produjo al tiempo que estallaban nuevos enfrentamientos entre ambas naciones, tras días de violencia que han causado la muerte de decenas de personas a ambos lados de la frontera.

Cese el fuego temporal tras días de letales enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán que han avivado las tensiones en la región.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní indicó este miércoles 15 de octubre que ambos países implementarían un "alto al fuego temporal" durante 48 horas, añadiendo que el cese el fuego fue solicitado por Afganistán.

El portavoz de la administración talibán afgana, Zabihullah Mujahid, confirmó la medida y aseguró que había sido lograda tras la "insistencia de la parte pakistaní".

El funcionario agregó que Kabul ordenó a sus fuerzas respetar el alto el fuego siempre y cuando la otra parte no cometa ninguna agresión.

Este anuncio llegó horas después de que Pakistán perpetrara un ataque aéreo contra la provincia fronteriza afgana de Kandahar, que impactó la ciudad de Spin Boldak, según confirmaron funcionarios de ambos países.

Las autoridades de seguridad pakistaníes señalaron que esa embestida tuvo como objetivo una brigada de tropas talibanes afganas y que decenas de personas murieron.

Enayatullah Khowarazmi, portavoz del Ministerio de Defensa de Afganistán, afirmó que las zonas residenciales de Spin Boldak fueron atacadas.

Afganistán y Pakistán cruzan acusaciones sobre ataques terrestres

Los combates de este miércoles a lo largo de la volátil y disputada frontera quebraron una frágil paz tras la muerte de decenas de personas en los enfrentamientos del fin de semana, los peores entre los dos países islámicos desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021.

Los enfrentamientos intensificaron así las tensiones entre los vecinos del sur de Asia, mientras cada parte acusó a la otra de los nuevos asaltos terrestres.

Los talibanes afganos afirmaron que más de una docena de sus civiles murieron y 100 resultaron heridos cuando las fuerzas pakistaníes lanzaron ataques en Spin Boldak.

Por su parte, Pakistán negó haber lanzado esos ataques y afirmó que cuatro de sus civiles resultaron heridos en ataques de las "fuerzas talibanes" en el distrito de Chaman, frente a Spin Boldak.

Por otra parte, los combates entre tropas pakistaníes y militantes en el distrito fronterizo pakistaní de Orakzai causaron la muerte de al menos seis soldados paramilitares y nueve militantes, según informaron dos funcionarios de seguridad a la agencia de noticias Reuters.

Los países vecinos han cerrado varios cruces fronterizos desde los combates del fin de semana, lo que ha paralizado el comercio y dejado varados a decenas de vehículos cargados de mercancías.

Pakistán es la principal fuente de alimentos y otros bienes para Afganistán, un país empobrecido y sin litoral.

¿Por qué escalan los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán?

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos armados, una acusación rechazada por los gobernantes talibanes del país. Pakistán se enfrenta a ataques militantes que han aumentado desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán.

Es probable que la escalada de tensiones desestabilice una región donde grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda intentan afianzarse y resurgir.

Los enfrentamientos habían cesado brevemente el domingo 12 de octubre tras los llamados de las principales potencias regionales, como Arabia Saudita y Qatar, pero luego fueron reanudados.

Las fuerzas pakistaníes afirmaron haber repelido ataques "no provocados", pero negaron haber atacado a civiles después de que el gobierno talibán afirmara que más de una docena de personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando Pakistán atacó posiciones en una zona fronteriza de la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán.

Mujahid, portavoz principal del gobierno talibán, declaró previamente que Pakistán utilizó armas ligeras y pesadas en los asaltos a Spin Boldak, en Kandahar. Las fuerzas afganas respondieron al fuego y mataron a varios soldados pakistaníes, tomaron puestos militares y capturaron armas, incluidos tanques, añadió Mujahid.

El Ejército pakistaní también atacó escondites de militantes en la capital afgana, según aseguraron este miércoles a la agencia de noticias AP dos funcionarios de seguridad pakistaníes bajo condición de anonimato, por no estar autorizados a hablar con los medios de comunicación.

Residentes de la ciudad fronteriza pakistaní de Chaman reportaron la caída de morteros cerca de aldeas y se observó a algunas familias evacuando la madrugada de este miércoles.

“Estos combates se han prolongado desde la madrugada del miércoles y los residentes cercanos a la frontera están abandonando la zona”, declaró Najibullah Khan, residente de Chaman, quien instó a ambos países a poner fin a los combates para evitar nuevos bombardeos.

Las regiones fronterizas de Pakistán han experimentado violencia desde 1979, cuando se convirtió en un Estado de primera línea en la guerra contra la entonces Unión Soviética, respaldado por Estados Unidos.

“Tras los atentados del 11 de septiembre, el cinturón tribal de Pakistán se sumió en el caos mientras los talibanes afganos, Al Qaeda y otros grupos operaban desde ambos lados de la frontera para atacar a las fuerzas de la OTAN y a las fuerzas de seguridad pakistaníes”, declaró Abdullah Khan, analista de defensa y director general del Instituto de Estudios de Conflictos y Seguridad de Pakistán.

Este miércoles los principales cruces fronterizos permanecen cerrados.

Con Reuters y AP

