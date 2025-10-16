Las autoridades investigan una explosión registrada en la madrugada de este miércoles 15 de octubre, en una vía del sur del país, y otra bajo un puente en la provincia del Guayas. Estas detonaciones ocurrieron un día después del estallido de un coche en la ciudad costera de Guayaquil, también en Guayas, que dejó una persona muerta y 30 heridos.

Reportes de prensa dan cuanta de un herido y varios vehículos afectados por la explosión en la vía Cuenca-Girón-Pasaje (sur).

"Además de la explosión de ayer en Guayaquil, hemos recibido reportes de explosivos colocados en puentes en la vía Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca (sur) para interrumpir el tránsito", señaló el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

Posteriormente, la Fiscalía informó, mediante sus redes sociales que abrió una investigación pror presunto terrorismo por la explosión en el puente del río Churute.

En su cuenta de la red social X, el ministro de Infraestructura y Transporte agregó que se han desplegado a los puntos, donde evalúan los daños para determinar el estado actual de las estructuras.

"Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo", señaló cuando se cumplen 24 días de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.

Las protestas, convocadas con el carácter de nacional, tienen a la provincia de Imbabura como epicentro y se han reportado bloqueos en una vía del norte de la de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras en el resto del país, las actividades se desarrollan con normalidad.

El funcionario incluyó en su mensaje fotografías en las que se aprecia una bombona de gas de uso doméstico y parte de las de un puente dañadas.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó una explosión y señaló que "se trataría de un artefacto explosivo que se ha detonado con el fin de tumbar el puente a la altura de Churute".

Repudió ese "acto criminal" e indicó que constituye "un ataque terrorista contra la infraestructura y la seguridad" de la provincia.

Cadena de detonaciones

Las explosiones en los puentes se suman al estallido el martes de un coche bomba en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, que dejó un fallecido y treinta heridos,

De las treinta personas, 25 tenían heridas leves provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos; tres personas con mayores afectaciones fueron estabilizadas en el lugar y dos restantes permanecen en un hospital cercano, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La explosión se produjo sobre las 18:30, hora local, después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se aprecia en videos de cámaras de vigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes, bancos y otros comercios.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un "acto terrorista" y confirmó que un segundo vehículo tenía "una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado".

"No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", dijo el martes, mientras este miércoles reveló que investigan si los atentados responden a represalias de grupos criminales por la destrucción militar de una mina ilegal en la zona de Buenos Aires (Imbabura).

Este fue el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional, sin víctimas, mientras que el 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a llamar "terroristas", y a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

