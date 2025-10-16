La tensión escala por las acciones de Estados Unidos en el Caribe, que Venezuela denuncia como intentos de asedio y Washington defiende como parte de su combate contra el narcotráfico. El presidente Donald Trump confirmó su autorización a la CIA para realizar operativos en el país sudamericano. También afirmó que, tras tomar "control del mar", Washington evalúa posibles ataques "por tierra". El gobierno de Nicolás Maduro condena las "declaraciones belicistas y extravagantes" del mandatario estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump escala aún más las tensiones con Venezuela por sus operaciones militares en el mar Caribe, que Washington enmarca en su lucha contra el narcotráfico pero que Caracas denuncia como intentos de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro.

En diálogo con periodistas en el Salón Oval, el mandatario confirmó que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela, una información divulgada previamente por The New York Times. Trump evitó responder si Maduro podía ser un objetivo de esas eventuales maniobras encubiertas de su agencia de inteligencia, pero admitió que dio la luz verde porque "vaciaron sus prisiones y enviaron criminales" a Estados Unidos y por el supuesto tráfico de "mucha droga" hacia suelo estadounidense.

Horas antes, The New York Times había revelado que la CIA habría recibido autorización para llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y el Caribe. La información, basada en declaraciones de funcionarios estadounidenses, sugiere que estas acciones encubiertas podrían formar parte de una campaña militar más amplia para derrocar al gobierno de Maduro.

Precisamente, el Ejecutivo venezolano condenó "las declaraciones belicistas y extravagantes del mandatario" y observó "con extrema alarma" los movimientos estadounidenses, que tildó como "gravísima violación del Derecho Internacional" y parte de "una política de agresión, amenaza y hostigamiento".

Además, anticipó que su misión permanente ante la ONU presentará este jueves una denuncia ante el Consejo de Seguridad y el secretario general António Guterres para buscar la "rendición de cuentas" del gobierno de Trump y la "adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe".

Trump afirma que EE. UU. controla el mar y evalúa posibles ataques terrestres

Por otro lado, Trump también sostuvo que "tenemos el control del mar" tras semanas de ataques aéreos en el Caribe, por lo que "ciertamente estamos viendo la opción terrestre ahora". "Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también", añadió.

En el marco de este pulso con Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro activó este miércoles las denominadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Caracas y el estado Miranda, como parte del plan 'Independencia 200′, un programa militar y civil que busca fortalecer la defensa del territorio nacional.

A través de su canal de Telegram, Maduro había llamado a ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda a poner en marcha "toda la fuerza de defensa integral" para proteger "montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades", con el fin, agregó, de "seguir ganando la paz".

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, encabezó el despliegue en sectores de Miranda. Desde allí reiteró que el país se encuentra en "resistencia activa y prolongada" frente a lo que calificó como "la agresión, el asedio y los ataques del imperialismo", señalando directamente a Washington de intentar apropiarse de los recursos naturales venezolanos.

El ejecutivo bolivariano considera una "amenaza militar directa" las acciones de Estados Unidos, país que mantiene un amplio despliegue naval en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

El vuelo de dos bombarderos B-52 estadounidenses agita los temores de escalada

Por otra parte, durante varias horas del miércoles se registró el vuelo de dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, operando en el sur del Caribe, cerca de una región donde Venezuela mantiene presencia militar. Los aparatos realizaron maniobras de patrullaje circular antes de desaparecer momentáneamente del radar, según reportes de monitores de aviación civil.

Aunque el Pentágono no emitió comentarios oficiales, fuentes citadas por medios como The New York Times indicaron que se trataría de operaciones de entrenamiento y disuasión dentro del marco del Comando Sur. Sin embargo, la proximidad con territorio venezolano fue interpretada por Caracas como una acción intimidatoria.

Al mismo tiempo, un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos desde Texas que se dirigía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue abortado en el último momento, presuntamente debido a la presencia de los bombarderos.

Actualmente, Estados Unidos mantiene una fuerza de aproximadamente 10.000 soldados en la región, la mayoría estacionados en Puerto Rico, junto con ocho embarcaciones de guerra, un submarino y un contingente de infantes de Marina a bordo del USS Iwo Jima, desplegados como parte de la misión antidrogas en el Caribe. Desde agosto, al menos seis embarcaciones que Washington considera involucradas en narcotráfico fueron atacadas, dejando más de 20 muertos, aunque las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas para confirmar que se trataba de narcotraficantes.

Venezuela denuncia que Estados Unidos busca apoderarse "de petróleo y gas"

Por otro lado, durante su intervención en la Semana de la Energía Rusa desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el verdadero objetivo de Estados Unidos es apoderarse de las "inmensas reservas de petróleo y gas" de Venezuela.

"Atacar militarmente al país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, sin duda alguna, tiene una implicación en la fórmula energética internacional", sostuvo Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos.

La funcionaria defendió la alianza energética entre Venezuela y Rusia, países que, según dijo, representan el 24 % de la energía mundial. Destacó que el recientemente aprobado Tratado de Asociación Estratégica entre ambas naciones permitirá consolidar inversiones en sectores clave como petróleo, gas y minería.

Este tratado, avalado por el Parlamento venezolano el 30 de septiembre, tiene una vigencia inicial de diez años y renovación automática cada cinco.

Con EFE y medios locales

