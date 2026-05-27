Los meteorólogos europeos advierten de que las temperaturas registradas son propias del verano y muy superiores a los valores habituales para esta época del año.

Los científicos sostienen, además, que el cambio climático está intensificando este tipo de episodios extremos y haciendo que las olas de calor sean cada vez más frecuentes y severas en el continente europeo.

Francia registra el mayo más caluroso de su historia

El país vive uno de los episodios de calor más intensos jamás registrados en primavera. Según el servicio meteorológico Météo-France, el índice nacional de calor —que mide la temperatura media en todo el país— llegó el martes a los 24,8 grados centígrados, superando el récord de 24,6 grados establecido apenas un día antes y convirtiéndose en el mayo más cálido desde que existen registros.

Las temperaturas superaron ampliamente la media habitual desde el pasado sábado 23 de mayo y varias regiones francesas continúan bajo alerta naranja por altas temperaturas. En algunas zonas se prevén máximas de hasta 36 grados.

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La viceministra de Energía de Francia, Maud Bregeon, informó que al menos siete personas han muerto por causas relacionadas directa o indirectamente con la ola de calor.

Una persona se protege del sol con un paraguas frente al Louvre durante una ola de calor en París, Francia, el 27 de mayo de 2026.

Cinco de las víctimas fallecieron ahogadas en lagos, ríos o playas mientras intentaban refrescarse. Además, las autoridades confirmaron otras muertes vinculadas a actividades deportivas en condiciones extremas de temperatura.

El Gobierno francés ordenó a las autoridades locales reforzar las medidas de protección durante eventos deportivos y convocó una reunión interministerial para diseñar un “plan de resistencia hasta septiembre” frente a la ola de calor.

La situación también afecta a grandes eventos públicos. El intenso calor golpeó esta semana a los asistentes y deportistas del torneo de tenis de Roland-Garros en París, mientras aumenta la preocupación por el deterioro de la calidad del aire debido al incremento de ozono y contaminación atmosférica.

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Reino Unido rompe récords y registra ahogamientos

El territorio británico registró el martes el día de mayo más caluroso de su historia, con temperaturas de hasta 35 grados en las cercanías del aeropuerto de Heathrow y 34,8 grados en Kew Gardens, al suroeste de Londres, según la Oficina Meteorológica británica (Met Office).

El meteorólogo Greg Dewhurst señaló que este tipo de temperaturas extremas constituyen “un buen indicador del cambio climático en acción” y advirtió de que podrían convertirse en “la nueva normalidad”.

Aunque el calor comenzó a moderarse este miércoles, las autoridades prevén un nuevo repunte antes de la llegada de lluvias y tormentas durante el fin de semana.

La ola de calor dejó además al menos nueve muertos por ahogamiento en Inglaterra y Gales, la mayoría adolescentes que ingresaron a lagos, estanques y embalses para aliviar las altas temperaturas.

Una imagen tomada con un dron muestra a personas bañándose en el río Támesis en Teddington Lock, el primer lugar oficial de baño fluvial de Londres, mientras las temperaturas suben durante el fin de semana festivo debido a una ola de calor que se extiende por la región, en Londres, Gran Bretaña, 24 de mayo de 2026.

Entre las víctimas figuran un hombre de 60 años que murió al intentar rescatar a dos familiares en una playa de Cornualles y una mujer de 72 años fallecida en una playa de Gales.

El Foro Nacional de Seguridad Acuática británico advirtió que los accidentes mortales en aguas interiores ya superan desde hace ocho años a los ocurridos en zonas costeras, debido a que muchos lagos y embalses conservan temperaturas muy bajas incluso durante episodios de calor extremo.

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España e Italia activan alertas y restricciones

En el territorio español, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó de temperaturas “extraordinariamente altas para esta época del año” y prevé máximas de entre 36 y 38 grados en amplias zonas del país durante los próximos días.

Diez comunidades autónomas mantienen avisos por calor o tormentas. El País Vasco activó alertas naranjas en Vizcaya, mientras Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y Cataluña permanecen bajo nivel amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también advirtió sobre la llegada de “noches tropicales” en el suroeste peninsular, donde las temperaturas mínimas no descenderán de los 20 grados.

Una mujer con un paraguas camina durante una ola de calor primaveral en Madrid, España, el 27 de mayo de 2026.

Italia, por su parte, activará las primeras alertas rojas de la temporada en Roma, Florencia, Turín y Bolonia debido a una intensa ola de calor africano.

Las autoridades italianas restringieron además los trabajos al aire libre durante las horas de mayor exposición solar en sectores como agricultura, construcción y logística. Las medidas estarán vigentes hasta septiembre.

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Riesgo de incendios y advertencias climáticas

Portugal mantiene gran parte de su territorio continental bajo alerta amarilla y varias zonas del distrito de Faro presentan riesgo máximo de incendio forestal.

En Escocia, un incendio de pastizales se declaró cerca de Arthur’s Seat, en Edimburgo, mientras Bélgica registró un récord histórico de 30,3 grados para un 26 de mayo.

La ola de calor también afecta al centro y sureste de Europa, especialmente a los Balcanes, donde se esperan temperaturas de hasta 36 grados antes de la llegada de un frente frío.

El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, afirmó que las temperaturas extremas registradas en Europa representan “un crudo recordatorio de las crecientes repercusiones de la crisis climática, tanto humanas como económicas”.

Con Reuters, EFE y AFP

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