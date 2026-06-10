Estados Unidos lanzó este martes 9 de junio ataques contra Irán después de que el presidente Donald Trump asegurara que Teherán había derribado un helicóptero Apache estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que profundizó las dudas sobre las perspectivas de paz entre los dos países.

"Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento", dijo Trump a 'ABC News'. "Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es".

Los medios estatales iraníes informaron que la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, fue atacada y que se confirmó el impacto de un proyectil en Sirik. Según la agencia de noticias iraní 'Fars', se escucharon explosiones en las zonas orientales de Hormozgan.

Trump había explicado anteriormente que los dos pilotos estadounidenses involucrados en el incidente resultaron ilesos.

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Un dron de superficie de la Armada estadounidense localizó y rescató a los dos tripulantes, según informó el Ejército estadounidense, después de que el helicóptero se estrellara en aguas cercanas a la costa de Omán mientras realizaba una patrulla alrededor de las 3 de la madrugada del martes (23:00 GMT del lunes).

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Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 8 de junio de 2026.

Según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, el helicóptero Apache fue derribado por un dron de ataque iraní de vuelo unidireccional.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, no se refirió directamente al incidente del helicóptero, pero dijo que las fuerzas extranjeras en la región corrían el riesgo de verse involucradas en accidentes o fuego cruzado.

"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por probar nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza. Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo. La historia del Golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre los fatales destinos de los intrusos foráneos", escribió el canciller iraní.

¿Negociaciones en la cuerda floja?

Posteriormente, los medios estatales iraníes citaron a una fuente militar que afirmaba que no se habían llevado a cabo operaciones militares aéreas ofensivas en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

La fuente también declaró que habría una respuesta decisiva en caso de que se reanudara la "hostilidad por parte del enemigo", en respuesta al incidente del helicóptero.

Trump declaró al 'Wall Street Journal' durante una llamada telefónica el martes que el incidente "no fue gran cosa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, este episodio podría añadir aún más presión a los esfuerzos por negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y reabra el estrecho de Ormuz, un conducto vital para el petróleo y otras materias primas.

Trump ha dicho repetidamente que Irán y Estados Unidos están cerca de un acuerdo, aunque ha habido pocas señales de progreso desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril.

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Israel mantiene sus ataques en Líbano y pone más presión a la guerra con Irán

La negativa de Israel a poner fin a su campaña contra Hezbolá, como exige Irán, ha obstaculizado los esfuerzos de Trump por extender el frágil alto el fuego con Teherán y llegar a un acuerdo pleno.

Pese a ello, Israel mantiene su ofensiva y este martes atacó la histórica ciudad portuaria de Tiro, en el sur del Líbano, causando la muerte de al menos ocho personas. Se trata del ataque más mortífero contra la ciudad desde que estallaron los combates en Líbano a principios de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel.

Un vídeo verificado por Reuters mostraba escombros esparcidos por una carretera en el lugar del ataque.

Irán e Israel también intercambiaron ataques aéreos a principios de esta semana, en los que murieron dos personas en Teherán.

Trump declaró a 'Axios' el lunes que le advirtió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no volviera a la guerra con Irán: "Le dije: ’Bibi, será mejor que tengas cuidado, o te quedarás solo muy pronto'".

Teherán ha afirmado repetidamente que cualquier acuerdo de paz con Washington depende en parte del cese de los combates en el Líbano, en donde Hezbolá es su aliado.

Israel nunca ha cesado su campaña en el Líbano, que ha causado miles de muertos, argumentando que el conflicto debe tratarse al margen de cualquier alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Y Hezbolá también ha continuado sus ataques.

Trump ha declarado que cualquier acuerdo de paz debe garantizar que Irán no pueda desarrollar un arma nuclear. Las exigencias de Irán incluyen el levantamiento de las sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control del estrecho.

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Con Reuters

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