La Federación iraní de fútbol denunció este martes 9 de junio que le retiraron su cupo de entradas a pocos días del inicio del Mundial, dejando sin posibilidad de asistir a los partidos de su selección a hinchas que ya habían organizado el viaje.

El Mundial comienza el jueves. Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G en Los Ángeles —contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21— y luego enfrentará a Egipto en Seattle el 26 de junio.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) afirmó que ya había iniciado el proceso de venta de entradas para esos encuentros, pero que ahora no puede entregárselas a los aficionados.

Leer tambiénMundial 2026: el mejor árbitro africano de 2025 no podrá pitar en territorio estadounidense

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Esto ocurre a pesar de que muchos hinchas del fútbol iraní, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los planes necesarios para asistir a los partidos", señaló la FFIRI.

"Privar a los hinchas iraníes del acceso a su asignación legal y oficial de entradas es una acción contraria al espíritu que rige las competencias internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes", agregó. "Este hecho plantea serios interrogantes sobre la injerencia de consideraciones políticas y ajenas al deporte en la organización del mayor evento futbolístico del mundo".

Cada federación participante en el Mundial recibe el 8% de las entradas de cada uno de sus partidos, para distribuirlas entre sus hinchas según sus propios criterios.

La FFIRI no precisó quién tomó la decisión de retener las entradas, pero instó a la FIFA, el ente rector del fútbol mundial, a respetar "los principios de neutralidad, equidad y las normas establecidas", y le pidió evitar que cuestiones ajenas a la cancha ensombrezcan el torneo.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Leer también"Anfitrión incompetente": Irán fustiga a EE. UU. por negar visado a parte de su delegación al Mundial

"Principios de neutralidad"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en 2017 —cuando los dirigentes del fútbol estadounidense preparaban junto a Canadá y México la candidatura conjunta que ganarían al año siguiente— que los hinchas debían tener acceso al torneo.

"Es obvio que, en lo que respecta a las competencias de la FIFA, cualquier equipo que se clasifique a un Mundial, incluidos sus hinchas y sus dirigentes, necesita tener acceso al país; de lo contrario, no hay Mundial", dijo Infantino hace nueve años. "Eso es obvio".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



La participación de Irán en el Mundial está rodeada de incertidumbre desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra la República Islámica a fines de febrero, lo que desató un conflicto regional.

La FFIRI negoció trasladar la base de concentración del equipo de Arizona a México, ante las dudas sobre si les otorgarían las visas estadounidenses y el creciente sentimiento en Irán de que la presencia de la selección en Estados Unidos debía reducirse al mínimo.

Tras semanas de incertidumbre, Estados Unidos otorgó la semana pasada las visas a todos los jugadores —diez días antes de su primer partido—, aunque varios miembros del cuerpo técnico y del staff no las recibieron.

La selección de Irán llegó a Tijuana, México, que será su base para los tres partidos del Mundial que disputará en Estados Unidos.

Un funcionario estadounidense dijo el viernes a Reuters que el gobierno había emitido "las visas necesarias para que Irán compita en el Mundial".

La FIFA informó más temprano este martes que su secretario general, Mattias Grafström, mantuvo una "conversación positiva" con el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, tras la llegada del equipo a su base para el torneo.

"Con el equipo ya en México, la FIFA continuará el diálogo y la colaboración con la FFIRI para garantizar que la experiencia del equipo y de la delegación sea positiva", afirmó Grafström en un comunicado.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más