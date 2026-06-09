Más de 100 estudiantes uniformados y una docena de profesores se habían reunido para una ceremonia de izamiento de bandera en el recinto de una escuela primaria rodeada de cocoteros en la localidad rural de Malita, en la provincia de Davao Occidental, cuando la tierra tembló, convirtiendo el primer día de clases, tras dos meses de vacaciones de verano, en un caos.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

El epicentro del sismo se localizó en el mar, frente a Mindanao, la segunda isla más poblada del archipiélago filipino.

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Según Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el terremoto se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.

En la ciudad de General Santos, gravemente afectada, varios edificios, en su mayoría de poca altura, se derrumbaron o sufrieron graves daños. Se reportaron destrozos por olas de tsunami en al menos una aldea costera del sur. Se registraron olas de menor tamaño en Indonesia, Palaos e incluso en el sur de Japón.

El terremoto también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, un municipio de la provincia de Sarangani, que causó la muerte de 13 aldeanos, según declaró René Punzalan, funcionario provincial de mitigación de desastres, a la cadena de radio DZBB. Otros cuatro pobladores fallecieron en Sarangani, añadió.

Aparte del deslizamiento de tierra en Sarangani, la mayoría de las demás muertes fueron causadas por el derrumbe de edificios y la caída de escombros, incluso en una mezquita dañada, en las provincias sureñas de South Cotabato y Davao Occidental, y en la isla de Balut, según Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, y otro funcionario de mitigación de desastres, Ednar Dayanghirang.

Los temblores se sintieron en muchas provincias e incluso a 420 kilómetros de distancia, en la ciudad de Manado, en la isla indonesia de Sulawesi.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, informó que al menos nueve réplicas fuertes se sintieron en toda la isla de Mindanao el lunes por la mañana, la más fuerte alcanzando una magnitud de 6,7.

Las autoridades del país, que aún están evaluando los daños causados ​​por el terremoto, están verificando los informes iniciales de 35 muertos y 134 heridos, principalmente debido a la caída de escombros y deslizamientos de tierra.

El terremoto más intenso del año

Bacolcol informó que este terremoto fue el más intenso que ha azotado Filipinas este año. Además, pidió a la población que busquen asesoramiento antes de regresar a edificios y casas dañadas porque podrían derrumbarse debido a las réplicas.

Al menos cuatro personas permanecen desaparecidas en General Santos, una ciudad portuaria de más de 700.000 habitantes y centro regional de la industria de exportación de atún.

Este terremoto se produce ocho meses después de que Filipinas sufriera el sismo más mortífero en 12 años, un temblor de magnitud 6,9 en aguas poco profundas que sacudió la costa de la isla de Cebú el 1 de octubre y que causó la muerte de 79 personas.

Asimismo, en octubre, dos potentes terremotos sacudieron la costa del sur de Filipinas, causando la muerte de al menos siete personas y provocando varias alertas de tsunami en la región.

Una mujer toma una fotografía de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,8 en General Santos, al sur de Filipinas, el 8 de junio de 2026.

Disposiciones oficiales

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó la cancelación de clases y dispuso que los organismos de respuesta ante desastres se pusieran a trabajar de inmediato en las provincias afectadas por el terremoto, afirmando que "el gobierno nacional está actuando y no dejaremos atrás a Mindanao".

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que la amenaza de este fenómeno disminuyó considerablemente unas cinco horas después del terremoto. Las autoridades filipinas también levantaron la alerta de tsunami a media tarde.

Seis viviendas precarias sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera de la provincia de Zamboanga del Sur debido al sismo y al fuerte oleaje, según informaron las autoridades.

Equipos de búsqueda y rescate trabajan para encontrar a las personas que podrían haber quedado atrapadas en un supermercado, un almacén, una escuela primaria y otros edificios pequeños que se derrumbaron o sufrieron graves daños, según informaron las autoridades.

Olas de un metro

Se registraron olas de un metro en las provincias de Sultan Kudarat y Sarangani. Una ola de 1,4 metros impactó en un momento dado en la ciudad de Kiamba.

Tras el terremoto, se emitieron inmediatamente alertas de tsunami en el sur de Filipinas, el norte de Indonesia y el estado malasio de Sabah, en la isla de Borneo.

Un hombre pasa por un edificio de la Escuela Secundaria Nacional Matanao, previamente dañado por una serie de terremotos en 2019, que se derrumbó tras el terremoto de magnitud 7,8 en Matanao, Davao del Sur, Filipinas , 8 de junio de 2026. REUTERS

Un mareógrafo registró un tsunami de 83 centímetros frente a la isla indonesia de Sulawesi, y el PTWC informó que se midieron olas de 30 centímetros (1 pie) en Palaos.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, se detectaron olas de hasta 20 centímetros en la remota isla japonesa de Chichijima y en la ciudad de Kushimoto, en el centro del país.

Filipinas e Indonesia sufren cientos de terremotos cada año, al estar situadas en zonas tectónicamente complejas del Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón sísmico activo que se extiende desde Sudamérica hasta el Extremo Oriente ruso.

Con EFE, AP y Reuters

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