La Unión Europea reveló que impondrá "una prohibición total de visados ​​para los excombatientes de las Fuerzas Armadas rusas y sus grupos afines", durante la presentación del paquete número 21 de sanciones contra Moscú, anunciado este martes 9 de junio por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Están debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia"

El bloque de 27 países busca golpear, además, los sectores energético, armamentístico, comercial, financiero y de criptomonedas del país que lanzó la invasión contra Ucrania hace más de cuatro años. Y, por primera vez, incluirá sanciones para el sector pesquero, con "restricciones a la importación de ciertos productos y una prohibición total de otros como el bacalao".

"Nuestras sanciones siguen teniendo un efecto duro y profundo. Están debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia", celebró von der Leyen frente a la prensa en Bruselas, antes de apuntar que el nuevo paquete se centrará en "los sectores con mayor impacto".

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La jefa del Ejecutivo de la UE recordó que en Rusia "la inflación es cercana al 6 %, los tipos de interés se sitúan en el 14,5 % y los impuestos están subiendo". Para Von der Leyen, "este es el costo real de la guerra de Putin para los ciudadanos rusos".

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Golpe a la maquinaria de guerra del Kremlin

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ofreció más detalles sobre los nuevos castigos contra Rusia, impuestos por la invasión a Ucrania. La representante diplomática de la UE reveló que algunos fabricantes de armas serán sancionados.

"También estamos apuntando a las empresas que brindan apoyo al complejo militar-industrial ruso. Las nuevas listas abarcarán más de 30 designaciones de fabricantes de drones, así como nuevas medidas de control de exportaciones para 50 empresas, incluidas compañías con sede en China, Turquía, Kirguistán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos e India", reveló.

Paralelamente, la UE restringirá la exportación de materiales y tecnologías adicionales, incluidos metales y aleaciones de alto rendimiento, "para perturbar aún más la capacidad de producción de Rusia", en palabras de la jefa de la diplomacia europea, quien reivindicó: "Ladrillo a ladrillo, estamos derrumbando los cimientos de la economía de guerra rusa".

La importación de otros productos como autopartes, minerales de metales preciosos y productos químicos también será restringida.

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Petróleo y flota fantasma

Von der Leyen advirtió que "la guerra en Medio Oriente está relajando las presiones sobre Rusia", por lo que defendió el vigesimoprimer paquete de represalias como una herramienta para "mantener la intensidad de las sanciones".

En ese sentido, la funcionaria comunitaria llamó a contener los ingresos del Kremlin por la venta de petróleo, impulsados tras el cierre del estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del crudo mundial—.

Para ello, la tanda de medidas prevé la congelación temporal del tope del precio del petróleo ruso, al suspender el ajuste hasta enero del próximo año. "Esto dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, manteniendo al mismo tiempo la presión sobre los ingresos de Rusia", señaló la presidenta de la Comisión Europea.

El petrolero Tagor, sospechoso de pertenecer a la flota fanstasma rusa, llega el 31 de mayo de 2026 a la bahía de Douarnenez, en el oeste de Francia.

En otra medida anunciada para socavar las utilidades de la industria petrolera rusa, la UE "seguirá apuntando a la flota fantasma", señaló Von der Leyen, en alusión a los buques con los que el Kremlin evade las sanciones impuestas, camuflándolos con banderas de otros países o manipulando sus sistemas de geolocalización.

Así, Bruselas incluirá a 30 buques en la lista de embarcaciones sancionadas por ayudar a Moscú a esquivar las represalias, en la que ya figuran 632 navíos.

"Por primera vez, también estamos apuntando a barcos que asisten a los buques de la flota fantasma", agregó la presidenta de la Comisión Europea, como una medida de disuasión contra los barcos que, por ejemplo, abastecen de combustible a embarcaciones sancionadas.

Paralelamente, Von der Leyen aseguró que la UE prohibirá la navegación de los barcos rusos con activos energéticos, como el gas natural licuado, "tal como se hizo recientemente con los petroleros".

Kaja Kallas agregó que "se impondrán prohibiciones de transacción a dos puertos y cuatro aeropuertos rusos" utilizados para comercializar crudo.

La jefa de la diplomacia del bloque comunitario sostuvo que las "ventas de energía mantienen en funcionamiento la maquinaria bélica de Rusia", por lo que la nueva serie de sanciones tiene como objetivo "cortar este flujo de efectivo".

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Golpe al sistema financiero

A la lista de entidades sancionadas por Bruselas se sumarán una treintena de bancos rusos y 11 plataformas de criptodivisas, señaló Kaja Kallas, quien destacó, además, la congelación de activos a cerca de 90 bancos.

Otra novedad entre las nuevas medidas es "la prohibición total de servicios de criptoactivos rusos en terceros países", con el objetivo de "actuar como un fuerte elemento disuasorio para las plataformas que ayudan a Rusia a eludir sanciones", en palabras de Von der Leyen.

Un residente inspecciona un automóvil destruido en el lugar de un ataque con drones y misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 2 de junio de 2026.

Mientras la UE busca cortar los ingresos del Kremlin, la presidenta de la Comisión Europea destacó la entrega esta semana de “casi 3.000 millones de euros del Mecanismo para Ucrania" y adelantó que este mes Kiev recibirá el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones autorizado por Bruselas, "con 6.000 millones para drones y más de 3.000 millones en asistencia macrofinanciera".

Con Reuters, EFE y medios locales

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