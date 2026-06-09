El catalán como gesto de proximidad institucional y cultural. El papa León XIV quiso marcar desde el inicio el tono de su estancia en Cataluña al comenzar su primera homilía en catalán.

El gesto, esperado por las autoridades regionales y por amplios sectores de la sociedad catalana, fue interpretado como una muestra de reconocimiento hacia una lengua que ocupa un lugar central en la vida educativa, cultural y política de la comunidad autónoma.

“No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido”

“Estimats germans i germanes”, expresó el pontífice al iniciar la oración del mediodía en la catedral barcelonesa. Más adelante, alternó catalán y castellano para subrayar la responsabilidad de Barcelona y Cataluña como espacios llamados a construir puentes de convivencia.

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En una región donde la cuestión identitaria ha marcado buena parte del debate político de las últimas décadas, León XIV evitó referencias directas a las tensiones soberanistas, pero insistió en la necesidad de preservar la cohesión social. “No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido” fue una de las ideas centrales de su mensaje.

La insistencia del papa en la unidad no se limitó al contexto catalán. Sus palabras se enmarcan en una línea discursiva que ya había desarrollado durante su estancia en Madrid, donde advirtió que el mundo atraviesa una profunda crisis alimentada por guerras, polarización y fracturas sociales.

En Barcelona, retomó esa reflexión al afirmar que la sociedad contemporánea vive procesos crecientes de individualismo y división. Frente a ello, animó a los fieles a convertirse en “testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz”, incluso cuando ello implique sacrificios personales.

La referencia a la patrona de la ciudad, Santa Eulalia, y a figuras como san Agustín o el papa Francisco sirvió para reforzar un mensaje centrado en la reconciliación y la construcción de comunidades abiertas.

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Migración y responsabilidad moral de Europa

La cuestión migratoria continúa ocupando un lugar destacado en la agenda del pontífice. Durante su intervención ante el Parlamento español el día anterior, León XIV sostuvo que la grandeza moral de una nación se mide por la forma en que trata a los migrantes y a las personas más vulnerables.

El Papa advirtió además que la insuficiente respuesta internacional ante los desplazamientos humanos pone en cuestión los fundamentos éticos del orden global.

Este mensaje adquirirá una dimensión especialmente simbólica al final de su viaje, cuando se traslade a las Islas Canarias para reunirse con migrantes que han alcanzado territorio europeo tras cruzar el Atlántico en embarcaciones precarias desde las costas africanas.

El Papa León XIV saluda a los fieles tras asistir a las oraciones del mediodía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, ​​España, el 9 de junio de 2026.

La etapa catalana de la visita incluye una vigilia multitudinaria con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys, así como encuentros con organizaciones que trabajan contra la pobreza y con personas privadas de libertad en el centro penitenciario de Brians 1.

Estas actividades reflejan una de las prioridades pastorales del actual pontificado: acercar la Iglesia a sectores sociales vulnerables y reforzar su presencia en ámbitos donde convergen exclusión, desigualdad y búsqueda de oportunidades.

Asimismo, León XIV tiene previsto mantener reuniones con autoridades de la Generalitat de Cataluña y con representantes de la Orden de San Agustín, congregación a la que pertenece.

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Bendición a la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, clave de su visita a Barcelona

El momento más emblemático de la visita llegará el miércoles en la Basílica de la Sagrada Familia. Allí, León XIV presidirá una celebración con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y bendecirá la recién concluida Torre de Jesucristo, la estructura más alta del templo con 172,5 metros de altura.

La ceremonia constituye uno de los hitos más significativos en la historia reciente del monumento barcelonés. La nueva torre representa un paso decisivo en la culminación del proyecto concebido por Gaudí y consolida a la basílica como uno de los grandes símbolos arquitectónicos y religiosos del mundo contemporáneo.

La cruz que corona la torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, antes de la visita del Papa León XIV a Barcelona, ​​España, el 8 de junio de 2026.

La visita también servirá para poner en valor la figura del arquitecto catalán, cuya obra pasó de ser objeto de incomprensión en su tiempo a convertirse en una referencia universal. Profundamente creyente, Gaudí se encuentra actualmente en proceso de canonización.

Montserrat y las sombras de los abusos

Otro de los actos destacados será la visita a la Abadía de Montserrat, que celebra el milenario de su fundación. Sin embargo, esta parada no ha estado exenta de controversia.

Diversos colectivos de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico han cuestionado la elección de este enclave, después de que la institución apareciera mencionada en investigaciones sobre casos de abusos cometidos en entornos vinculados a la Iglesia española. En 2019, el abad de Montserrat pidió públicamente perdón a las víctimas por los casos registrados en la escuela del monasterio.

La cuestión adquiere especial relevancia después de que León XIV se reuniera en Madrid con víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia, un gesto interpretado como una señal de continuidad en los esfuerzos del Vaticano por afrontar esta crisis.

Esta ha sido una visita entre símbolos y desafíos. La estancia de León XIV en Barcelona combina dimensiones religiosas, culturales y sociales. El uso del catalán, la reivindicación de la unidad, la atención a los migrantes y la inauguración de la Torre de Jesucristo configuran una agenda cargada de simbolismo.

Más allá de los actos protocolarios, el pontífice ha aprovechado su paso por Cataluña para proyectar una imagen de cercanía con las identidades locales y, al mismo tiempo, reforzar un mensaje universal centrado en la convivencia, la acogida y la cohesión en un mundo que, según sus propias palabras, atraviesa una etapa de profundas divisiones.

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