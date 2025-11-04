Los neoyorquinos acuden a las urnas este martes 4 de noviembre para elegir a su nuevo alcalde. El socialista Zohran Mamdani, de 34 años, lidera las encuestas en la ciudad más grande del país, por delante de su principal adversario, Andrew Cuomo. Al depositar su voto, Mamdani declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia".

Nueva York elige a su nuevo alcalde y el favorito en las encuestas es Zohran Mamdani, musulmán de origen indio de 34 años, procedente de la izquierda del Partido Demócrata y "ferviente" opositor a Donald Trump.

Las urnas abrieron a las 6:00 (11:00 GMT) y cerrarán a las 21:00 (2:00 GMT del miércoles). Lincoln Mitchell, profesor de la Universidad de Columbia, prevé una alta participación en estas elecciones "muy reñidas".

El político progresista Mamdani depositó este martes su voto en un centro electoral situado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts del barrio de Astoria, en el distrito de Queens, según la prensa local.

Mamdani llegó al colegio acompañado de su pareja, Rama Duwaji, y a la salida declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado", informó la cadena 'ABC News'.

Desde hace meses, las encuestas ponen por encima a Zohran Mamdani, con una ventaja de entre 4,5 y 16 puntos porcentuales sobre su principal adversario, el exgobernador del estado Andrew Cuomo, que se presenta como independiente tras ser derrotado en las primarias demócratas.

El tercer candidato, el republicano Curtis Sliwa, se ha negado obstinadamente a retirarse en favor de Andrew Cuomo, cuyas posiciones pro empresariales y de seguridad son similares a las suyas.

Unos 735.300 ciudadanos votaron por adelantado, cuatro veces más que en las últimas elecciones municipales de 2021, que movilizaron a un total de 1,15 millones de personas (lo que supone una participación del 23,3%).

Recién introducido en Nueva York, el voto anticipado atrae a nuevos votantes, pero "también puede ser señal de un gran entusiasmo por un candidato o de inquietud por el resultado de las elecciones", señala John Kane, de la Universidad de Nueva York.

"Comunista", según Donald Trump

La elección de su 111.º alcalde, que tomará posesión el 1 de enero, moviliza a más de cinco millones de votantes de la ciudad más grande de Estados Unidos, de los cuales más del 60% son demócratas.

Donald Trump ha tomado posición regularmente en la campaña y volvió a declarar en una entrevista con la cadena CBS el domingo: "Si tengo que elegir entre un mal demócrata (Andrew Cuomo, nota del editor) y un comunista (Zohran Mamdani, nota del editor), siempre elegiré al mal demócrata".

Las propuestas del candidato (control de los alquileres, autobuses y guarderías gratuitas) tienden más a la socialdemocracia.

Mientras el presidente republicano ha desplegado al Ejército en varios bastiones demócratas (Portland, Chicago, Washington, Memphis y Los Ángeles), Zohran Mamdani ha prometido oponerse "ferozmente" a su política antiinmigración y a su guerra judicial contra sus "enemigos políticos".

Elon Musk también pidió votar por Andrew Cuomo, en lugar de por "Mumdumi o como se llame", afirmó en X el lunes.

Dentro de su propio partido, el candidato no cuenta con el apoyo unánime. Varias figuras, entre ellas el líder de los senadores demócratas, el neoyorquino Chuck Schumer, no lo apoyan públicamente y quienes sí lo hacen, actúan con cautela.

Aunque se pronunció tardíamente a favor de Zohran Mamdani, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no cree que sea "el futuro" de su partido, a pesar del entusiasmo que genera en Nueva York.

Los expertos consultados por la AFP coinciden con él y señalan la especificidad de la vida política neoyorquina en comparación con el resto del país.

Llamado de Obama

Por su parte, el expresidente demócrata Barack Obama "elogió la campaña" del joven socialista durante una conversación telefónica el sábado, según 'The New York Times'. Al igual que el propio Zohran Mamdani, denunció los ataques "islamófobos" por parte de algunos seguidores de Andrew Cuomo.

El vecino estado de Nueva Jersey también elegirá a su próximo gobernador, entre el empresario republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Mikie Sherrill, considerada más moderada.

Virginia, por su parte, debería elegir a la primera mujer al frente del estado. Las encuestas dan ventaja a la demócrata Abigail Spanberger, exagente de la CIA, frente a la republicana Winsome Earle-Sears, antigua miembro del cuerpo de Marines. Pero también en este caso se analizarán la diferencia y la participación.

Al otro lado del país, los californianos votan para autorizar una redistribución del mapa electoral del estado que favorecerá al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa trumpista similar en Texas.

Con AFP

