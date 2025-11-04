Al menos tres palestinos fueron asesinados este lunes 3 de noviembre por fuego israelí, señalaron las autoridades sanitarias locales, un hecho que vuelve a poner a prueba el frágil alto el fuego. Horas antes, los habitantes del enclave recibieron los cuerpos de otros 45 palestinos devueltos por el Estado de mayoría judía. Y previamente, las autoridades israelíes identificaron los cadáveres devueltos el domingo por Hamás: tres militares, señala Israel, asesinados por el grupo islamista en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Más palestinos mueren por disparos del Ejército israelí, mientras los militares vuelven a justificar ataques contra "terroristas", pese al acuerdo de alto el fuego.

Otros tres palestinos fueron asesinados en una operación que los soldados del Estado de mayoría judía perpetraron al norte de la ciudad sureña de Rafah, que permanece bajo control israelí, señalaron las autoridades sanitarias locales este lunes 3 de noviembre.

En un comunicado, la institución castrense aseguró que sus fuerzas identificaron a "terroristas" que cruzaron la línea amarilla, la cual delimita las zonas que aún ocupa. Y añadió que avanzaban hacia las tropas en el sur de Gaza, representando una "amenaza inmediata".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los médicos informaron que entre las víctimas mortales se encuentra una mujer. La identidad de las otras dos personas aún no se ha esclarecido. Este hecho se registra tras varios días de ataques israelíes contra el enclave, lo que ha provocado acusaciones mutuas entre Hamás e Israel por violaciones del frágil alto el fuego.

Además, los residentes afirmaron que este lunes las fuerzas israelíes continuaron demoliendo casas en las zonas orientales de Rafah y Khan Younis, en el sur del enclave, así como en la Ciudad de Gaza, en el norte, donde siguen operando.

Israel entrega 45 palestinos muertos; identifican los restos de tres militares devueltos por Hamás

El más reciente intercambio de cadáveres entre Israel y Hamás representa un nuevo avance en medio de la primera fase del llamado “plan de paz”, impulsado por Estados Unidos con el aval del Estado de mayoría judía–su mayor aliado en Medio Oriente–y la aceptación del grupo islamista.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el pasado 10 de octubre, Hamás ha devuelto los restos de 20 rehenes, de los cuales ocho permanecen en Gaza.

Por cada rehén liberado, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos. Con los 45 cadáveres de palestinos devueltos este lunes 3 de noviembre, aumenta a 270 el número de muertos regresados por las autoridades israelíes desde el inicio de la tregua en curso.

Durante las últimas semanas, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha denunciado como “violaciones” al acuerdo los retrasos del movimiento que controla Gaza desde 2007, motivo con el que ha justificado ataques lanzados en los últimos días, pese al pacto, y que han matado a más de 100 personas.

Leer tambiénIsrael recibe los cuerpos de tres rehenes entregados por Hamás en Gaza

Lento proceso de identificación de cadáveres palestinos entregados por Israel

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que facilitó el traslado de 45 cuerpos palestinos a Gaza este lunes. Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, declaró a la agencia de noticias AP que el Hospital Nasser, en Khan Younis, en el sur del enclave, recibió los cuerpos alrededor del mediodía, hora local.

Pero hasta el momento, solo se han identificado 78 de los cuerpos repatriados, indicó el Ministerio de Salud local. La cartera señaló que la falta de kits para pruebas de ADN en Gaza dificulta el trabajo forense. Además, en los últimos días las autoridades del territorio gazatí han subrayado que el estado de deformidad y “signos de tortura” han imposibilitado la identificación de esos cadáveres devueltos por Israel.

Por ahora, el Ministerio de Salud publica fotos de los restos en internet con la esperanza de que las familias los reconozcan.

Entretanto, en Israel, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, identificó a los tres rehenes repatriados a Israel en la noche del domingo 2 de noviembre.

Leer tambiénIsrael recibe el cuerpo de un rehén muerto; entierran 41 palestinos sin identificar por "signos de tortura"

¿Quiénes son los tres nuevos rehenes muertos entregados por Hamás?

Se trata del capitán Omer Neutra, estadounidense-israelí; el sargento Oz Daniel; y el coronel Assaf Hamami. Un comunicado de Hamás indicó previamente que sus restos fueron encontrados el domingo en un túnel en el sur de Gaza.

Neutra tenía 21 años cuando militantes de Hamás lo secuestraron junto al resto de su tripulación de tanque el 7 de octubre de 2023. En diciembre de 2024, el Ejército anunció que el militar había muerto en el sorpresivo ataque de Hamás que detonó las hostilidades israelíes que se extendieron por más de dos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que había hablado con la familia de Neutra, describiendo su alivio y su profundo dolor. "Por un lado, estaban emocionados, pero por otro, obviamente, no es una gran alegría", afirmó.

Daniel, un sargento de 19 años, fue sacado de su tanque por militantes de Hamás y llevado a Gaza, junto a otros tres miembros de su tripulación. Le sobreviven sus padres y su hermana gemela. Los restos de los demás fueron repatriados con anterioridad.

Hamami, comandante de la brigada sur de Israel en la división de Gaza, murió la madrugada del 7 de octubre de 2023 en combates para defender el kibutz Nirim. Hamami y dos de sus soldados murieron y sus cuerpos fueron llevados a Gaza. Hamami tenía tres hijos.

Los militantes palestinos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instado a acelerar el proceso y, en algunos casos, ha afirmado que los restos no pertenecían a ningún rehén. El grupo islamista ha declarado que la devastación generalizada dificulta las labores de recuperación.

Leer tambiénIsrael identifica a otros dos rehenes muertos y lanza nuevos ataques en Gaza pese a la tregua

La ayuda humanitaria entra en Gaza a cuenta gotas

La secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, visita Jordania este lunes donde se espera que inste a Israel a permitir el ingreso de más ayuda a Gaza. Se espera que visite un almacén donde la ayuda británica permanece retenida, a la espera de entrar en Gaza.

Antes de la visita, Cooper declaró que «la ayuda humanitaria es urgentemente necesaria y el pueblo de Gaza no puede permitirse esperar".

"Tras el proceso de paz liderado por Estados Unidos y los planes para un aumento sustancial de la ayuda a Gaza, necesitamos".

“Tras el proceso de paz liderado por Estados Unidos y los planes para un aumento sustancial de la ayuda a Gaza, necesitamos más cruces fronterizos, una aceleración en el levantamiento de las restricciones y más agencias capaces de entrar con ayuda”, declaró Cooper.

Cooper también anticipó que Reino Unido proporcionará 6 millones de libras esterlinas adicionales (7,9 millones de dólares) en ayuda humanitaria para Gaza, a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Si bien el intercambio de restos de rehenes por cuerpos palestinos ha sido el eje central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos, el acuerdo incluye varias cuestiones complejas que lo mantienen en constante incertidubre.

Además de la entrada de ayuda humanitaria, que ocurre a cuenta gotas, denuncian los palestinos, el plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización integrada por socios árabes y de otros países, que colaboraría con Egipto y Jordania para asegurar las fronteras de Gaza y garantizar el respeto del alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de paz, pero han solicitado una clara aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU antes de desplegar tropas.

Entre los asuntos más sensibles del pacto también se encuentra el desarme de Hamás y la gobernanza de una Gaza de posguerra, así como cuándo y cómo se incrementará la ayuda humanitaria.

Con AP y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más