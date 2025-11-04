El fuego estadounidense contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe se acompasa con una retórica beligerante entre Washington y Caracas. El presidente republicano, Donald Trump, vaticina que al líder chavista le queda poco en el poder, pero descarta que sean sus tropas quienes vayan a sacarlo de Miraflores, en medio de un despliegue militar histórico en la región. Entretanto, fuentes citadas por 'NBC' afirman que la Casa Blanca mira hacia México para ampliar su operación antidrogas.

"¿Están contados los días de Maduro como presidente?", preguntó la reportera de la cadena estadounidense 'CBS', Norah O’Donnell, al presidente Donald Trump, quien replicó con un escueto: "Yo diría que sí. Creo que sí".

A la pregunta sucesiva sobre si Estados Unidos planea entrar en guerra con Caracas, el republicano contestó con un "lo dudo, no lo creo", antes de quejarse del "mal trato" recibido por el Gobierno chavista "no solo con las drogas", sino también con la migración. "Vaciaron sus prisiones en nuestro país, vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en Estados Unidos de América", aseguró durante la entrevista grabada el pasado viernes 31 de octubre en su residencia en Mas-a-Lago (Florida) y transmitida en la noche del 2 de noviembre, en el programa ’60 minutos'.

Trump ha caldeado la relación con su homólogo venezolano tras ordenar a finales de agosto el envío de más de 4.000 hombres –ya son más de 10.000–, aviones de combate, un submarino de ataque y, más recientemente, un portaviones frente a las costas venezolanas. El republicano ha justificado lo que ya es el mayor despliegue militar en la región desde 1994 como una operación contra el tráfico de drogas.

El líder de la Casa Blanca, presionado por la periodista de 'CBS' que insistió en las especulaciones sobre un ataque terrestre en Venezuela para sacar a Maduro del poder, zanjó: "No hablo con los periodistas sobre si voy a atacar a no".

Más temprano, el republicano también rechazó la misma pregunta por parte de otra reportera que lo interpeló al interior del avión presidencial. "¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente?".

O’Donnell cuestionó el envío al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. "Tiene que estar en algún sitio, es algo grande", respondió Trump.

La entrevista fue transmitida un día después de que EE.UU. atacara otra lancha en el mar Caribe con tres personas a bordo, a quienes Washington acusa de pertenecer a carteles de droga que trafican sustancias hacia el norte del continente.

El Gobierno republicano ha ejecutado unas 15 operaciones más contra lanchas en el Caribe desde septiembre, que habrían acabado con la vida de unas 62 personas, señaladas sin pruebas de ser narcotraficantes. "Cada barco hundido mata a 25.000 personas con drogas y destruye familias en todo nuestro país", aseguró el republicano a CBS.

La administración Trump mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de narcotráfico que ha bautizado como el Cartel de los Soles, y autorizó operaciones encubiertas de la CIA, al tiempo que descarta que no habrá ataques directos.

Entre tanto, Washington moderniza las bases militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¿La operación se extiende a México?

El recrudecimiento de la política antidrogas de Washington en América Latina podría salpicar México, según fuentes citadas por la 'NBC', que aseguran que el Gobierno de Trump planea misiones contra los grupos de narcotráfico en territorio vecino.

El nuevo despliegue, que aún no tiene fecha de ejecución, incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, así como drones para desmantelar laboratorios de drogas y atacar a integrantes de los carteles, afirma la cadena estadounidense, que cita a dos funcionarios y dos ex altos funcionarios de la Casa Blanca.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían bajo el Título 50, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha marcado como línea roja en la cooperación con Washington la presencia de tropas extranjeras en territorio de su país.

Sheinbaum recibió el pasado 3 de septiembre al secretario de Estado, Marco Rubio, en el Palacio Nacional, para sostener una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, como seguridad y lucha antidrogas.

Trump se salta el Congreso

El presidente estadounidense informó al Congreso del primer ataque contra lanchas en el Caribe el 4 de septiembre de 2025, por lo que este lunes expira el plazo de 60 días que establece la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973 para que el Ejecutivo obtenga el aval del congreso para prolongar las operaciones.

De no tenerlo, el Gobierno debería cesar las maniobras en la región.

Pero T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) adscrita al Departamento de Justicia, se reunió la semana pasada con legisladores del Senado y la Cámara de Representantes para sostener que el Gobierno no considera que las maniobras en el Caribe se ajusten al concepto de "hostilidades" mencionado en la ley.

En consecuencia, es previsible que Trump omita el mecanismo conocido como "el reloj de 60 días".

