El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso.

El gobierno de Estados Unidos utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales.

El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos.

Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence (noreste), uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP.

La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de "cierre del gobierno", ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis.

El presidente aseguró el viernes que estaba dispuesto a desbloquear los fondos necesarios si la justicia así lo decidía, y señaló que no quiere "que los estadounidenses pasen hambre".

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, acusó el domingo a Trump y a su Partido Republicano de "instrumentalizar el hambre".

El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia.

A medida que pasan las semanas, más estadounidenses están sintiendo los efectos de la suspensión de los servicios gubernamentales.

En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como 'Obamacare', por el expresidente Barack Obama.

Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año y, a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo período de inscripción comience el sábado.

Punto muerto

Pero los partidos enfrentados en Washington están en un punto muerto, ya que los demócratas se niegan a reabrir el gobierno sin un acuerdo para extender los subsidios de salud, y los republicanos dicen que no negociarán hasta que el gobierno vuelva a funcionar.

La financiación de SNAP, que promedia alrededor de 356 dólares al mes por hogar, expiró el sábado, dejando a uno de cada ocho estadounidenses con incertidumbre sobre cómo pagar por alimentos.

Un juez federal en Rhode Island, respaldado por un fallo similar en Massachusetts, otorgó al fondo un respiro temporal, al ordenar el viernes a la Casa Blanca usar fondos de emergencia para pagar los cupones de alimentos durante el cierre, en un caso presentado por organizaciones benéficas y otros grupos.

Los demócratas habían estado presionando a la Casa Blanca para usar el dinero de emergencia, pero la administración argumentó que no podía legalmente acceder a ese fondo, que según ellos estaba destinado a desastres naturales.

WIC, el programa de ayuda alimentaria para mujeres embarazadas, madres recientes e infantes, también está en peligro debido al cierre, mientras que los programas "Head Start" que proporcionan nutrición y apoyo familiar a 65.000 niños pequeños comenzaron a caer el sábado.

En una extensa publicación en Truth Social, Trump aseguró el viernes que había instruido a los abogados del gobierno a aclarar cómo "financiar legalmente SNAP lo antes posible".

Pero seguía siendo incierto cuándo los beneficiarios de los cupones de alimentos recibirían sus pagos, y la Casa Blanca ha reconocido que podría haber retrasos sustanciales debido al cierre.

