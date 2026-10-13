Ilhan Omar, una de las críticas más acérrimas de Donald Trump y objetivo favorito de los republicanos por años, volvió a quedar en el punto de mira este lunes 12 de octubre, luego de que agentes federales registraran su vivienda en Washington.

Si bien el Departamento de Justicia evitó dar detalles sobre el motivo de la requisa, un portavoz confirmó que "la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ejecutó una orden de registro autorizada judicialmente" como parte "de una investigación federal en curso".

El HSI es el brazo de investigación de la agencia estadounidense encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración, según 'Fox News', que informó que el allanamiento estaba vinculado a una pesquisa por posible fraude penal relacionado con documentos de inmigración presentados en nombre de la congresista –nacida en Somalia– por su difunto padre cuando ella era niña.

El jefe del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, afirmó a la mencionada cadena que no podía dar más información, pero explicó que existe una "investigación en curso desde hace tiempo" y que "esta mañana se había ejecutado una orden judicial".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional abandonan la residencia en Washington de la representante Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) tras un registro, el 12 de octubre de 2026.

Esto va en línea con las repetidas ocasiones en las que Trump y funcionarios de su administración se han referido a indagaciones sobre la posibilidad de irregularidades en los trámites de inmigración de la familia de la representante por Minnesota. El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había señalado en una entrevista que "algo va a suceder".

Al parecer, eso ocurrió en la mañana de este lunes, cuando la calle en la que reside Omar apareció acordonada, mientras algunos agentes del HSI salían con cajas etiquetadas como "pruebas de bienes incautados".

Asimismo, la operación tuvo lugar apenas dos días después de que Trump se refiriera a Omar de manera despectiva durante un acto de campaña en Tennessee, afirmando que provenía de un país de "crimen y miseria", y sugiriera que el vicepresidente J.D. Vance "y nuestra gente" la estaban investigando.

Por su parte, un pequeño grupo de manifestantes se reunió poco después en el parque Powderhorn de Minneapolis para expresar su apoyo a la congresista, con consignas como "Estamos junto a Ilhan Omar" y "Manos fuera de la comunidad somalí".

Leer tambiénLa promesa cumplida de Trump: la venganza contra sus enemigos

Una "intimidación política" en un momento sorpresivo

El registro de la casa de Omar, de 44 años, se da en un momento llamativo, considerando la cercanía de las midterms, las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, que decidirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado y en las que la congresista buscará renovar su banca por el quinto distrito de Minnesota.

Históricamente, el Departamento de Justicia ha procurado evitar acciones o investigaciones públicas que afecten a un candidato en los 60 días previos a unas elecciones primarias o generales.

Por eso, en un comunicado conjunto, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros destacados congresistas del partido puntualizaron que el allanamiento responde a una "continua y corrupta instrumentalización" de las fuerzas de seguridad por parte de Trump contra sus adversarios.





Los legisladores demócratas remarcaron que "a menos de 30 días" de los comicios, la "violenta maquinaria de deportaciones masivas ha irrumpido en el hogar de una miembro del Congreso legítimamente elegida y de su familia" y recordaron que "durante años, Donald Trump y extremistas de ultraderecha han arremetido implacablemente contra la congresista Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas".

En una declaración publicada en su cuenta de X, Omar calificó el registro como un "intento de atacar a enemigos políticos y utilizar las fuerzas del orden federales como arma política", aunque prometió: "No me silenciarán".

"Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política", declaró.

Para Randall Eliason, profesor de Derecho de la Universidad George Washington y exfiscal federal especializado en casos de corrupción pública, la práctica habitual de evitar acciones públicas sobre una investigación cerca de las elecciones responde a la idea de "evitar incluso la apariencia de cualquier tipo de injerencia del Departamento de Justicia en el proceso político".

"No sorprende que no les importe infringir esta norma, ya que han demostrado que no les preocupa politizar el Departamento de Justicia de muchas otras maneras", declaró a la agencia Reuters.





Consultado por la prensa antes de partir desde la Base Conjunta Andrews hacia un mitin en Ohio, Trump afirmó que, según su entender, "la están observando muy detenidamente a Ilhan Omar", pero aseguró: "Eso depende del Departamento de Justicia, no tiene nada que ver conmigo".

De todos modos, el mandatario estadounidense insistió en que "siempre la he considerado una persona corrupta", una "persona terrible, quejumbrosa" que viene de un "país que es un 'no país'", en referencia a Somalia, y luego "se queja de nuestro país".

En tanto, entre los pocos legisladores republicanos que hicieron comentarios sobre el registro, la representante Nancy Mace afirmó que "nadie está por encima de la ley" y reclamó que "si se demuestra el fraude, debería ser despojada de la nacionalidad y expulsada del país".

Leer tambiénUn juez de EEUU ve represalia política en citaciones del gobierno Trump

Omar, uno de los blancos preferidos de los republicanos

En 2018, Ilhan Omar fue electa por primera vez para la Cámara de Representantes por el quinto distrito de Minnesota, que incluye a Minneapolis. Se convirtió en la primera refugiada africana y en una de las primeras mujeres de confesión musulmana (junto a Rashida Tlaib) en llegar al Congreso de Estados Unidos.

Desde entonces, la congresista de 44 años ha sido representante de un distrito seguro para los demócratas, habiendo sido reelegida en 2024 por un margen de 50 puntos porcentuales sobre su rival. Este año busca un quinto mandato consecutivo de dos años.

Sus orígenes y su ideología política –forma parte de 'The Squad' (’El Escuadrón'), un grupo de legisladores progresistas que han dinamizado y liderado el ala más a la izquierda del Partido Demócrata– la han convertido en objeto de repetidos ataques de Trump y de los republicanos, desde incluso antes de su entrada al Congreso.

Agentes de Seguridad Nacional sacan cajas de la residencia en Washington de la representante Ilhan Omar (demócrata por Minnesota), el 12 de octubre de 2026.

En el pasado, desde la formación conservadora llegaron a afirmar que se había casado con su hermano y cometido fraude migratorio, acusaciones que Omar negó rotundamente y tachó de "mentiras repugnantes".

Este asunto ha sido motivo recurrente de los ataques republicanos, que buscan deslegitimar su rol y sembrar dudas sobre su lealtad a Estados Unidos.

En mayo, el vicepresidente J.D. Vance afirmó que "ciertamente parece haber algo turbio ahí" y anticipó: "Vamos a investigarlo (…) Si consideramos que hubo un delito, lo perseguiremos judicialmente. Y eso es algo que el Departamento de Justicia está analizando en este momento".

Previamente, en una entrevista en marzo con el podcaster conservador Benny Johnson, Vance había señalado, sin aportar pruebas: "Realmente creemos que Ilhan Omar cometió sin duda fraude migratorio contra los Estados Unidos de América".

Por su parte, en enero, Trump arremetió contra Omar durante un mitin en Iowa, horas antes de que un agresor rociara a la congresista con una sustancia que resultó ser vinagre durante una reunión con sus electores en Minneapolis. Días después, el presidente estadounidense llegó a insinuar que la agresión había sido armada. En septiembre, el agresor fue condenado a 14 meses de prisión.

Leer tambiénDetenido el hombre que atacó a Ilhan Omar: lo que sabemos de la agresión a la congresista más insultada por Trump

Además de apuntar repetidamente contra Omar, Trump también ha señalado con desprecio a la comunidad de inmigrantes somalíes, a los que llegó a calificar de "basura" y a los que ha vinculado con supuestas irregularidades en programas de servicios sociales. Eso lo llevó a desplegar en enero a agentes del ICE en Minnesota, estado que alberga a la mayor comunidad de somalíes en el país.

Con AP, Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más