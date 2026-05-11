El Mundial 2026 está a un mes de dar inicio. El torneo de este año será el más grande en la historia de la FIFA, con 48 equipos o selecciones, que jugarán en un récord de 16 ciudades en tres países del continente: Estados Unidos, México y Canadá. El jueves 11 de junio, el Estadio Azteca, que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, abrirá el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.

La ampliación del torneo permitió que algunos de los países más pequeños del mundo se clasifiquen por primera vez para la fase final. Entre los que destacan, la diminuta isla caribeña de Curazao, con una población de apenas 160.000 habitantes. También accedieron Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán como debutantes.

En 2022, la fase de grupos contó con 48 partidos para eliminar a 16 equipos. Esta vez habrá 72 partidos en la primera ronda para descartar al mismo número. Dado que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos pasan a la siguiente fase junto con los ocho mejores terceros, una sola victoria en la primera ronda podría bastar para clasificarse.

La selección mexicana de fútbol posa con la nueva equipación el lunes 13 de febrero de 2006 en Ciudad de México. La selección mexicana de fútbol jugará contra Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2006 con la equipación de nuevo diseño.

La FIFA anunció el viernes que celebrará ceremonias de inauguración independientes antes del primer partido en cada uno de los tres países anfitriones del Mundial de este año, con una amplia gama de artistas internacionales, entre los que destacan el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé.

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"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA a través de un comunicado.

En Ciudad de México actuará la banda de pop mexicana Maná, ganadora de un premio Grammy, como parte de un cartel que también incluye a Alejandro Fernández y Belinda, según informó la FIFA.

Jabulani, el balón oficial del Mundial de fútbol de 2010 en Sudáfrica, se muestra en una tienda de ropa deportiva en Berlín, Alemania, el miércoles 6 de enero de 2010. El balón, fabricado por adidas, se presentó en el sorteo del Mundial el 4 de diciembre.

Canadá, por su parte, realizará su ceremonia de apertura el 12 de junio antes del partido entre su selección y la de Bosnia y Herzegovina, en Toronto. Entre los artistas contemplados para este espectáculo aparecen Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El mismo día, Estados Unidos iniciará su participación en la justa ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Los artistas programados para esta ceremonia son Katy Perry, el rapero Future, el DJ Sanjoy, Lisa de Blackpink y la cantante paraguaya Marilina Bogado.

Tres países sedes que se alistan, con problemas distintos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 16 estadios, repartidos en igual número de ciudades sede. Estados Unidos albergará el mayor número de partidos, con un total de 11 instalaciones o campos de juego: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

El estadio AT&T de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas y con capacidad para 80.000 expectadores será donde se jugará el mayor número de partidos del Mundial de las 16 sedes, con 9 en total. El estadio es también la sede de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano de la NFL. Mientras que en México se podrá jugar en tres ciudades: en la capital, en Guadalajara y en Monterrey. Canadá albergará partidos en Vancouver y Toronto.

El logotipo de la FIFA aparece en un reloj con la cuenta atrás para el Mundial situado en el exterior del estadio BC Place de Vancouver, en Columbia Británica, el lunes 4 de mayo de 2026.

En Estados Unidos, las ciudades se preparan para hacer frente al problema de las personas sin hogar antes del inicio del torneo. Las autoridades estadounidenses advirtieron a las personas que visiten Estados Unidos con motivo del Mundial de Fútbol de que el consumo de drogas recreativas podría exponerlas a dosis mortales de fentanilo, un potente opioide sintético.

Las muertes por sobredosis se han disparado en Estados Unidos desde finales de la década de 2010, alcanzando un máximo de 108 000 en 2022, incluidas 73 000 relacionadas con opioides sintéticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Mientras que en Los Ángeles, una de las ciudades más congestionadas y dependientes del automóvil, las autoridades intensifican sus esfuerzos por mejorar la movilidad urbana con la ampliación de una de sus líneas de metro, que por primera vez llega a Beverly Hills.

México —país donde se jugarán un total de 13 partidos— atraviesa actualmente una severa ola de calor, con temperaturas que en algunas zonas del país alcanzan los 45 grados centígrados, temperaturas que suelen bajar un poco en junio, con la llegada de la temporada de lluvias.

Aficionados al fútbol mexicanos hacen cola para visitar la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el sábado 28 de febrero de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió el viernes una marcha atrás al anuncio de acortar el año lectivo en escuelas públicas y adelantar las vacaciones escolares un mes antes de lo previsto por causa del calor y el inicio del torneo, y afirmó que la propuesta aún no era definitiva, ante la indignación de las asociaciones de padres.

El cierre de escuelas y colegios podría contribuir a aliviar el tráfico y la congestión en las tres ciudades sede para los cientos de miles de turistas que se espera lleguen al país. Pero el poderoso sindicato de docentes de México amenazó la semana pasada con iniciar una huelga durante el partido inaugural del Mundial, en una pugna con el Gobierno y la demanda de alzas en salarios, además de cambios en la ley de pensiones de los docentes.

La guerra en Irán como telón de fondo

Irán confirmó que su selección participará en el Mundial 2026 si la FIFA y los organizadores admitían una serie de condiciones que afectan a la entrega de visados a su delegación, además de garantizar la seguridad y el respeto al himno y la bandera del país.

La selección iraní tiene programados sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, país que lanzó el 28 de febrero junto a Israel ataques y bombardeos masivos contra el país. El conjunto haría su debut contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles. Su segundo partido está previsto en la misma sede el 21 de junio contra Bélgica; y disputaría el último de la fase contra Egipto el día 26 en Seattle.

El presidente Donald Trump habla junto al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la derecha, y el vicepresidente JD Vance, a la izquierda, observan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 22 de agosto de 2025, en Washington.

"Sin duda participaremos en el Mundial de 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló el sábado la Federación iraní en su página web oficial. El presidente de la federación iraní de fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, explicó el viernes en la televisión estatal que el país presentó 10 condiciones para que su selección participe en el Mundial.

Uno de estos es que se concedan visados a jugadores y al cuerpo técnico sin trabas, tras lo sucedido en Canadá, cuando la delegación iraní que iba a acudir al congreso de la FIFA regresó a su país, por sentirse ofendidos por el personal de inmigración, que negaba la entrada a un dirigente federativo por supuestas conexiones con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

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Entre otras condiciones figuran garantías para el respeto al himno nacional iraní, que solo se permita a los aficionados acceder a los estadios con la bandera oficial del país y que las preguntas formuladas en ruedas de prensa estén limitadas exclusivamente a cuestiones técnicas relacionadas con el fútbol.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, pero que no se permitirá el ingreso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Sobrecostos en tickets y restricciones migratorias

Las restricciones migratorias y los elevados costos en entradas, transporte y hoteles han hecho desistir a muchos de los aficionados de asistir a esta cita. La FIFA emplea un sistema de precios variables y hay entradas para la final que superan los 11.000 dólares, casi siete veces más que la entrada más cara del Mundial de Qatar 2022, y se han llegado a ofrecer cuatro asientos por 2,2 millones de dólares cada uno en la reventa.

En Estados Unidos, los precios disparados de las entradas en reventa han levantado críticas y son objeto de gran controversia, con algunos tickets para partidos de primera ronda llegando a ser ofrecidos por más de mil dólares, mientras que algunos para la final han alcanzado hasta los dos millones de dólares.

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El presidente, Donald Trump, dijo el jueves al diario The New York Post que "no pagaría" los caros boletos para el evento, aunque alabó el "éxito comercial" del torneo y de la FIFA. Durante una entrevista vía telefónica con el diario, Trump reaccionó con sorpresa cuando le dijeron que los precios de los boletos del partido entre Estados Unidos y Paraguay del 12 de junio en Los Ángeles eran vendidos a partir de mil dólares.

La entrada más costosa supera los 10.000 dólares. Unos costos que para la mayoría son inaccesibles, pero con un modelo defendido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La FIFA insiste en la 'ley del mercado dinámico', que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

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