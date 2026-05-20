Lo esencial:
- Donald Trump declara que EE. UU. podría reanudar los ataques contra Irán en los próximos días si las partes no llegan a un acuerdo.
- Teherán abrirá "nuevos frentes" de combate contra EE. UU. si la Administración de Donald Trump ordena una reanudación de los ataques, suspendidos desde el cese al fuego del 8 de abril.
- Una embarcación de las diez de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza fue interceptada por el Ejército de Israel.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a su sesión número 88 ante el Tribunal de Tel Aviv para responder por tres cargos de corrupción presentados en 2019.
- El viceministro de Relaciones Exteriores iraní detalla que la propuesta enviada a Washington exige el cese de sanciones, la liberación de fondos congelados, el retiro de tropas estadounidenses de la región y el fin del bloqueo marítimo y de la guerra en todos los frentes.
Cierra minuto a minuto. A continuación, las principales noticias de este 19 de mayo relacionadas con la situación en Medio Oriente:
Con AFP, EFE, AP, Reuters y medios locales
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