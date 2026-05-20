La extensión del cese al fuego por 45 días, anunciada el viernes pasado por Estados Unidos, no ha cambiado demasiado la realidad en el terreno en Líbano.

Desde su puesta en vigor el 16 de abril, la tregua solo ha servido para reducir la escala de la ofensiva israelí, que de todos modos no ha cesado, con su continua ocupación terrestre en el sur libanés, destrucción de viviendas e infraestructuras en la zona bajo su control, bombardeos y ataques de artillería diarios (principalmente en el área septentrional, pero en ocasiones puntuales también en Beirut) y órdenes de traslado forzado de aldeas sureñas.

Así, las autoridades libanesas han contabilizado más de 400 muertes durante el supuesto alto el fuego, elevando a más de 3.000 el total de fallecidos desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel retomó sus ataques en el país árabe, luego de que Hezbolá lanzara misiles hacia el norte israelí, en solidaridad con Irán.

El humo se eleva desde el lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo la aldea de Jibshit, en el sur del Líbano, el 17 de mayo de 2026.

Según el reporte más reciente del Ministerio de Salud libanés, publicado este martes 19 de mayo, al menos 3.042 personas han muerto y 9.301 han resultado heridas como consecuencia de la ofensiva israelí.

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Por su parte, Hezbolá –que rechaza las conversaciones directas que Líbano e Israel han mantenido en Washington– también ha ido intensificando sus vulneraciones de la tregua desde que retomó sus agresiones en el quinto día de la aparente pausa.

Principalmente, sus ataques son dirigidos a las tropas israelíes en el sur de Líbano, pero también al norte de Israel, utilizando los denominados drones de 'Vista en Primera Persona' (FPV) cargados de explosivos, un arma de bajo coste que ha complicado considerablemente los intentos israelíes de detenerlos.

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Doce aldeas más bajo órdenes de expulsión, seis muertos más en ataques israelíes

En esa línea, según reporta la Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés) de Líbano, los ataques israelíes han matado a al menos seis personas en la mañana del martes 19 de mayo.

El hecho más letal se registró en la zona de Nabatieh, al sur del país. Cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas luego de que un avión de guerra israelí arrasara una vivienda en el barrio de Al-Mahfara, en el municipio de Kfar Sir, ubicado al norte del río Litani.

Asimismo, dos ataques con drones de Israel contra un vehículo y una motocicleta causaron dos víctimas más, uno en el municipio de Harouf y otro en Froun.

Por su parte, diversos bombardeos se reportaron en otros puntos del sur de Líbano, entre ellos, de acuerdo a NNA, el uso de tres bombas incendiarias de fósforo contra agricultores que cosechaban sandías en el cruce de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro. En esa área, además, testigos reportaron un ataque aéreo cerca del Hospital Italiano.

Un hombre recoge las pertenencias de su familia de entre los escombros de un edificio destruido el día anterior en un ataque aéreo israelí en la aldea sureña de Maarakeh, Líbano, el 17 de mayo de 2026.

Del mismo modo, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó órdenes de desplazamiento forzado para los residentes de 12 poblaciones del sur de Líbano.

Advirtió que los habitantes de Toura, Nabatieh el-Tahta, Habboush, Al-Bazouriyeh, Tayr Debba, Kafr Huna, Ain Qana, Lubaya, Jibshit, Al-Shahabiyeh, Burj Al-Shamali y Houmin Al-Fawqa deben alejarse al menos un kilómetro de esos lugares por la posibilidad de ataques inminentes.

De su lado, la entidad castrense israelí informó que un dron lanzado por Hezbolá hacia soldados impactó en el norte del Estado hebreo y, según 'The Times of Israel', causó dos heridos leves.

En un comunicado, el partido-milicia chiita también reivindicó haber lanzado un escuadrón de drones contra vehículos y soldados israelíes al oeste de Arab al-Aramshe, en el norte de Israel, así como otros dos ataques a posiciones israelíes en territorio libanés: a un vehículo de comunicaciones en Marjeyoun y a una base naval en Naqoura.

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Beirut advierte que "las continuas violaciones" de Israel amenazan las negociaciones

A pesar de los continuos ataques, Líbano e Israel han mantenido ya tres rondas de inéditas negociaciones en Washington y han anunciado que delegaciones militares participarían en conversaciones directas el 29 de mayo próximo. La vía política se retomaría el 2 y 3 de junio.

Sin embargo, estos diálogos podrían verse amenazados si Israel no cesa sus ataques, según indicó este martes un funcionario libanés, en condición de anonimato, a la cadena qatarí 'Al-Jazeera'.

"Las continuas violaciones nos llevarán a no participar en las negociaciones o a hacerlo con la única condición de un alto el fuego", declaró la mencionada fuente, que remarcó que "hemos informado a Washington que el cese al fuego es la clave de todo, y que esta situación no puede continuar".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio lidera una reunión con los embajadores en Estados Unidos de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, e Israel, Yechiel Leiter, en Washington, el 14 de abril de 2026.

Por eso, Beirut reclama que Estados Unidos "asuma sus responsabilidades" como patrocinador de los diálogos "e imponga un alto el fuego decisivo e integral", así como la activación del Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO, por sus siglas en inglés) para monitorear el cumplimiento de lo pactado.

Asimismo, el funcionario libanés citado por 'Al Jazeera' confirmó que se está estudiando una "declaración de intenciones con Israel" para un acuerdo de seguridad, sin que todavía se haya alcanzado una conclusión.

Al fijar su posición, Líbano indicó que rechaza la utilización del término "desarme" para referirse a la restricción de armas a Hezbolá, que el Ejército libanés no formará una brigada especial para esa tarea y que prefiere la formación de un comité libanés-estadounidense para monitorear la implementación de los compromisos por parte de las Fuerzas Armadas libanesas.

Queda por ver si se trata de una simple elección de palabras para evitar confrontaciones con Hezbolá o si en algún punto Israel considera que Líbano no accedería a su principal demanda en estas negociaciones, que es el desarme del movimiento chiita.

Por último, la fuente consultada por 'Al-Jazeera' minimizó las diferencias entre el Gobierno libanés y Hezbolá, asegurando que "nuestro objetivo es el mismo, que es lograr un cese al fuego, pero nuestro enfoque es diferente".

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Con AP, EFE y medios locales

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