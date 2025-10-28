El potente huracán Melissa de categoría 5, el máximo nivel en la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra en Jamaica este martes 28 de octubre, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora. La Federación Internacional de la Cruz Roja estimó que el fenómeno climático dejaría 1,5 millones de personas afectadas en el Caribe, la mayoría en suelo jamaiquino. Y el Centro Nacional de Huracanes prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

Las previsiones meteorológicas indican que el huracán Melissa apunta a causar una catástrofe tras tocar tierra en Jamaica, con marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

De esta manera, promete convertirse en el peor huracán que ha azotado la isla en este siglo, según informó este martes 28 de octubre Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, en una rueda de prensa en Ginebra.

El fenómeno de categoría 5, el mayor nivel en la escala Saffir-Simpson, traerá ráfagas de viento de más de 300 km/h y una devastación generalizada en la isla, donde las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias.

"Se espera una situación catastrófica en Jamaica (…) Para Jamaica, sin duda será la tormenta del siglo", subrayó la funcionaria meteorológica de la ONU.

Se prevén marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros, así como precipitaciones que superen los 70 cm, lo que provocaría "inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos", añadió la experta.

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. estima que el huracán azote Jamaica este martes y luego cruce el este de Cuba para desplazarse sobre las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos el miércoles 29 de octubre.

Al menos tres muertos en Jamaica

Antes de que Melissa tocara tierra en ese país, el Ministerio de Salud y Bienestar de la isla informó en la noche del lunes que se registraron tres muertes relacionadas con el huracán, cuando ya se sentía con fuerza su impacto.

“Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o cortar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante las condiciones de un huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte”, había señalado la cartera mediante la plataforma X.

“Conducir por carreteras inundadas o zonas con escombros también es extremadamente peligroso. Los centros de salud permanecen cerrados, pero los hospitales están abiertos y atendiendo las lesiones relacionadas con la tormenta. Por favor, sean prudentes, manténganse seguros y protéjanse a sí mismos y a su familia durante esta tormenta”, añadió.

Además, en Panamá, dos niñas, de 5 y 8 años, murieron arrastradas por un río crecido en la comarca indígena Ngäbe Buglé, donde se suspendieron este martes las clases debido a las intensas lluvias que afectan a la zona asociadas al huracán Melissa.

El hecho tuvo lugar en la tarde del lunes en el sector de Mironó, cuando un grupo de cinco menores que se dirigían a sus casas luego de la escuela, cruzaba el río y fue sorprendido por la corriente, que arrastró a las dos pequeñas, de acuerdo con los relatos de testigos publicados por la prensa local.

El lento avance de Melissa sobre aguas caribeñas inusualmente tibias contribuyó a su creciente tamaño y fuerza, según los meteorólogos del CNH, amenazando a Jamaica con días de vientos y lluvias catastróficas sin precedentes.

Expertos estiman al menos 1,5 millones de afectados en el Caribe

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FCR) indicó que se esperaba que hasta un millón quinientas mil personas se vean directamente afectadas por el fenómeno climático en el Caribe, la mayoría en Jamaica.

Esa cifra representa más de un tercio de su población total del territorio jamaiquino, pero también se prevé que haya centenares de miles de afectados en Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití.

"Hoy será un día muy difícil para decenas de miles, si no millones, de personas en Jamaica (…) Los techos se pondrán a prueba, las aguas se elevarán y el aislamiento se convertirá en una dura realidad para muchos", declaró Necephor Mghendi, de la FICR, por videoconferencia desde Puerto España, Trinidad y Tobago.

Para facilitar una rápida distribución de la ayuda, se habían preposicionado artículos esenciales —lonas impermeables, kits de higiene, mantas y agua potable— en las sucursales de la Cruz Roja en la isla, según informó, y se habían instalado más de 800 refugios para los evacuados.

En Jamaica las autoridades han preparado más de 800 refugios para acoger a la población evacuada.

Con Reuters y EFE

