Las declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé sobre un 'meme' que lo vincula con Mao Zedong desencadenaron este martes 27 de octubre en China una ola de indignación y medidas contundentes: desde la suspensión de retransmisiones de LaLiga y la ruptura de acuerdos comerciales a la retirada de contenidos del jugador en plataformas digitales.

Su comentario hace referencia a un meme que muestra el rostro del jugador superpuesto a una imagen del antiguo líder chino Mao Zedong.

"Con el (meme) que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". Esa fue la declaración que desató el escándalo.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín.

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"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo", continuó.

Pero la crisis se mantiene: los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.

Afirmaron tener una "tolerancia cero" ante actos y declaraciones "que hieran los sentimientos nacionales".

Suspensión de retransmisiones de LaLiga española

Otra medida fue el anuncio del grupo audiovisual estatal chino CMG, que controla la televisión pública CCTV y que confirmó el martes haber suspendido la retransmisión de partidos de LaLiga española además de "todos los partidos y anuncios publicitarios que impliquen al jugador", después de unas declaraciones "muy graves".

El portavoz de la cancillería del país asiático, Guo Jiakun, consideró natural en una rueda de prensa este martes el repudio de todos los chinos a las declaraciones.

Unas botellas de la bebida isotónica Bushuila, del grupo Dongpeng, con la imagen del futbolista francés Kylian Mbappé, fotografiadas en una tienda de alimentación de Pekín el 27 de octubre de 2026

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", dijo.

LaLiga lamentó "profundamente" las declaraciones del delantero francés y ofreció "disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó el presidente de la entidad, Javier Tebas, en un comunicado del campeonato español de fútbol.

"Línea roja"

El capitán de la selección francesa es blanco constante de montajes en los que lo comparan con figuras históricas.

Sin embargo, el meme que generó la polémica entre los chinos se refiere a un personaje central de la historia del gigante asiático, siempre descrito y venerado oficialmente como un héroe.

El "Gran Timonel", fallecido en 1976, fue el líder de la revolución comunista y proclamó la República Popular en 1949.

El vídeo provocó en las redes sociales reacciones que reflejan la delicadeza del tema y que están a la altura de la fama del deportista.

El futbolista francés Kylian Mbappé llega a la ceremonia del Balón de Oro, en Londres, el 26 de octubre de 2026

"Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé" se convirtió en el tema más comentado en la red social Weibo, con 430 millones de visitas.

"Algunos dirán: ¿cómo ocurre esto en otros países? Pero, en China, se trata de comentarios inapropiados y extremadamente graves que han cruzado la línea roja", comentó un usuario.

"Nunca más compraré productos de Dongpeng o Mengniu si no se emprenden acciones legales" contra el jugador para reclamar una indemnización, añadió otro.

Dongqiudi, un sitio web especializado en fútbol, criticó el lunes por la noche estas palabras tan "ofensivas para China y el pueblo chino" que prefirió no traducirlas.

Mbappé es sumamente popular en China, donde el fútbol despierta un gran entusiasmo a pesar de los escasos resultados de la selección nacional, que no se ha clasificado para la Copa del Mundo desde su única participación en 2002.

Allí se siguen de cerca las hazañas y la vida de las grandes figuras del fútbol.

Vetado en RedNote

Mbappé tiene un millón de seguidores en Weibo y 1,1 millones en Xiaohongshu, otra red social también conocida como RedNote o el Instagram chino.

A Mbappé ahora se le ha prohibido publicar en Xiaohongshu "por violar las reglas de la comunidad", indicó el martes la cuenta asociada a su nombre en la red social.

El nombre o los rasgos de Mbappé se han asociado comúnmente con figuras autoritarias en las redes sociales debido a la influencia que se le atribuye en el vestuario.

Kylian Mbappe, en el ojo del huracán en China.

La oleada de críticas en China llega al día siguiente de su decepción en el Balón de Oro 2026, otorgado al delantero inglés Harry Kane.

Antes de Mbappé, otros grandes deportistas han sufrido fuertes reacciones negativas por comentarios sobre el presidente Xi Jinping, Taiwán o Hong Kong.

Con AFP y medios

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