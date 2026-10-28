La Lista Conjunta reclama una alianza entre judíos y árabes para derrotar a Netanyahu. Yousef Jabareen, líder de esta formación de mayoría árabe, pidió una "verdadera alianza judío-árabe" para construir una alternativa al Gobierno del primer ministro.

La izquierda israelí pide negociar con los partidos árabes para formar Gobierno. Yair Golan, líder de la principal fuerza de izquierda, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio político junto a los ciudadanos árabes de Israel. Su apoyo podría ser decisivo para alcanzar una mayoría parlamentaria.