Lo esencial
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La Lista Conjunta reclama una alianza entre judíos y árabes para derrotar a Netanyahu. Yousef Jabareen, líder de esta formación de mayoría árabe, pidió una "verdadera alianza judío-árabe" para construir una alternativa al Gobierno del primer ministro.
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La izquierda israelí pide negociar con los partidos árabes para formar Gobierno. Yair Golan, líder de la principal fuerza de izquierda, sostuvo que la oposición tiene la responsabilidad y la oportunidad de impulsar un cambio político junto a los ciudadanos árabes de Israel. Su apoyo podría ser decisivo para alcanzar una mayoría parlamentaria.
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Israel denuncia un intento de atentado cerca de su embajada en Belgrado. El Ministerio de Exteriores israelí informó que el atacante fue neutralizado por la policía local y que no hubo personal diplomático herido. La sede estaba cerrada cuando ocurrió el incidente y las autoridades investigan lo sucedido.
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